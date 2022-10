Sebastián Villa: "Es un título especial para mí por sensaciones encontradas"

El extremo izquierdo colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa consideró que "es un título especial" el obtenido con la coronación de su equipo en el torneo de la LPF, a raíz de "sensaciones encontradas padecidas durante el año".

"Es un título especial para mí porque sufrí una fuerte lesión y se dijeron cosas sobre mí que hicieron sufrir a mi familia, cuando yo sé que no son verdad", refirió Villa en diálogo con Télam.

Precisamente, el autor del segundo gol de tiro libre en el empate de este domingo con Independiente 2 a 2 mantiene dos causas con la Justicia relacionadas con violencia de género.

Respecto de ese tiro libre que puso en ventaja al conjunto de la Ribera en forma transitoria, ejecutado de una manera excepcional, el colombiano dijo: "Le pegué seco a la pelota y sabía que iba a entrar en el ángulo", tal como lo fue.

"Cuando vi entrar la pelota en el arco, cerré los ojos y sentí como que me desmayaba, porque no lo podía creer. Y me tiré al piso inmediatamente mientras mis compañeros se volcaban sobre mi", detalló finalmente Villa.

