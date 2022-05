San Telmo venció a Deportivo Madryn en el arranque de la B Nacional

San Telmo derrotó esta tarde como local a Deportivo Madryn por 2 a 1, en el comienzo de la 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

En su estadio "Osvaldo Baletto" de la Isla Maciel, el "candombero" se impuso con goles de Miguel Graneros (11m. PT) y Ramiro Luna (29m. ST); mientras que para el conjunto patagónico descontó Mauro Peinipil (45+5m. ST).

San Telmo llegó así a los 15 puntos (está en el 26to. lugar), mientras que Madryn tiene 20 unidades y ocupa el 7mo. lugar. El puntero es Belgrano de Córdoba (31), que mañana recibirá a Almirante Brown (18).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más tarde, a las 21.30, jugarán Atlanta y Almagro en Villa Crespo.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Mañana: Riestra- Gimnasia (Jujuy) (15:30); Defensores de Belgrano- Sacachispas (15.30); San Martin (SJ)- Alvarado (16); Estudiantes (BA)- Nueva Chicago (18.15); Atlético de Rafaela- Quilmes (19); Tristán Suárez- Agropecuario (19); Belgrano-

Almirante Brown (19.05).

+ Domingo: Brown de Adrogué-Mitre (11), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports) (16), Chacarita-Ferro (18.35, TyC Sports) y Guemes-Flandria (19).

+ Lunes: All Boys-Temperley (19.10, TyC Sports), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán--Instituto (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra y Gimnasia de Mendoza 19; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes, Nueva Chicago y Alvarado 16; Deportivo Morón, Atlanta, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Atlético Rafaela 14; Mitre (SdE), Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7.

Con información de Télam