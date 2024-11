Guardianes de la Llama: así se vivió la tercera edición del festival de rock y psicodelia

Guardianes de la Llama: así se vivió la tercera edición del festival.

La noche del viernes pasado, el Club Lucille se llenó de energía en la tercera edición de Guardianes de la Llama, un festival que se convirtió en un faro para la contracultura musical en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el momento en que las puertas se abrieron, una multitud de fanáticos y curiosos se acercó a Gorriti 5520, dispuesta a disfrutar de una noche llena de rock, psicodelia y la autenticidad que caracteriza a la escena under porteña.

Gori, guitarrista de Fantasmagoria y ex miembro de Fun People, fue el encargado de darle nombre y alma a este festival. Su compromiso con el DIY (do it yourself) y su pasión por el under se reflejaron en cada detalle del evento, logrando un ambiente íntimo y vibrante. Su objetivo era claro: mantener viva la llama del rock y ofrecer un espacio donde las voces independientes y los sonidos alternativos tuvieran un lugar de calidad. Así, Guardianes de la Llama cumplió su misión de reunir a artistas y público en un espacio seguro y de excelente sonido.

La noche arrancó con Un Muerto Más, cuya propuesta rockera e intensa hizo vibrar el lugar. Con un sonido crudo y una energía arrolladora, la banda encendió al público, generando una atmósfera de entrega total. Su repertorio, lleno de temas con un mensaje contundente, resonó en la sala y se ganó la ovación de los presentes.

Luego, fue el turno de Carmen Sánchez Viamonte, quien con su mezcla de pop y folk capturó a la audiencia con una performance cargada de emotividad y frescura. Su propuesta intimista contrastó con el ambiente enérgico del club, generando un momento de conexión con el público que disfrutaba cada acorde. Con su carisma y letras profundas, Carmen demostró por qué es una de las figuras emergentes más queridas de la escena.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Fantasmagoria, liderada por Gori, quien con su estilo único y un sonido que viaja entre la psicodelia y el punk, hizo que el festival alcanzara su punto culminante. Con canciones que recorren temas de introspección y crítica social, Fantasmagoria logró una conexión especial con el público, que coreó y saltó al ritmo de cada tema.

