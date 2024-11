Mirtha Legrand insultó al aire cuando le preguntaron si volvería al cine: "Te hacen"

El insulto de Mirtha al hablar de su retiro del cine

Durante el último programa de La Noche de Mirtha se vivió un particular hecho cuando la conductora, Mirtha Legrand, se refirió a su pasado como estrella de cine y tuvo un exabrupto al aire sorprendiendo a todos los invitados.

Durante la noche de El Trece, fueron parte de la "mesaza" el economista Claudio Zuchovicki, la ex vedette y comediante Carmen Barbieri, la actriz Iliana Calabró y el actor uruguayo Osvaldo Laport con quien la diva tuvo un picante intercambio.

"El otro día repasaba los títulos de las películas que hice y siempre me falta una, no me puedo acordar cuál es, porque protagonicé 33 o 34", comenzó relatando Mirtha Legrand en referencia su carrera en el cine nacional.

En esa línea, la conductora y figura de El Trece continuó: "Así que toda una carrera, yo nunca imaginé hacer carrera en la televisión, pensaba dedicarme al cine o al teatro, aunque no me gusta mucho el teatro".

Para sorpresa de los presentes, Mirtha Legrand profundizó los motivos por los cuales no le gusta hacer teatro. "Me cansa el escenario, el piso está inclinado y tengo miedo de olvidarme la letra", admitió la Chiqui.

Sin embargo, durante la noche de El Trece, aclaró: "No soy teatral, me gusta verlo muchísimo, soy espectadora de teatro, iría todas las noches al teatro de lo mucho que me gusta, pero no me gusta hacerlo. Siempre que voy al teatro pienso que vas a trabajar a la hora que todos vuelven a sus casas a descansar, aunque, bueno, es tu trabajo".

El insulto de Mirtha Legrand al hablar de su paso por el cine

Mirtha Legrand formó parte de la época de oro del cine argentino y actuó en 36 películas. Esto la llevó a recibir recientemente una distinción por parte de la UBA por su aporte al séptimo arte. Sin embargo, el próximo año se cumplirán seis décadas desde su último papel en la pantalla grande.

Durante La Noche de Mirtha, una de sus invitadas, Ileana Calabró, le preguntó si extrañaba hacer películas. "Sí, lo extraño, aunque me gustaría ser más joven para hacer cine", reveló.

La hija de Juan Carlos Calabró le respondió que no justamente ella no podía acusar la edad como excusa, y a Mirtha Legrand se le escapó un insulto: "El cine es para gente más joven, a esta edad te hacen hacer de la viejecita. Andá a la mierda". Tras sorprender a los invitados, destacó que disfrutó mucho su paso por la ficción en la televisión. "Eso sí me encantó hacerlo, me gustó muchísimo. A mí me encanta la televisión", cerró.