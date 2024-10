Mirtha Legrand sorprendida con Adrián Suar: "No tengo palabras"

Mirtha Legrand fue a ver a Adrián Suar.

La conductora de televisión y actriz Mirtha Legrand sorprendió a todos los presentes del Teatro Nacional al asistir a la obra "Felicidades”, protagonizada por Adrián Suar, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem. Es decir, fue a ver a su jefe, ya que "El Chueco" es el generente de programación de El Trece.

A sus 97 años, la figura de El Trece sigue asistiendo al teatro a ver diferentes obras y cómo siempre su presencia no pasa desapercibida para los presentes, las cámaras ni los protagonistas. Este caso no fue la excepción y se llevó unas palabras desde el escenario.

“Hoy está alguien que queremos muchísimo, alguien que representa algo muy fuerte para todos los argentinos”, expresó el actor y productor Adrián Suar desde el escenario y pidió un aplauso para la histórica conductora. Obviamente, las redes sociales se hicieron eco de la presencia de la conductora de La Noche de Mirtha destacando la vigencia y el look tono turquesa que eligió para la velada. Cómo siempre, la elegancia de la diva televisiva se llevó todos los flashes.

Tras la obra, Mirtha llenó de elogios a los protagonistas: "No tengo palabras para decir lo que hemos visto, la maravilla que hemos visto, chicos. Son unos actores fantásticos. Que el público sepa que todo esto es muy difícil de hacer".

Benjamín Vicuña le contó a Mirtha Legrand un dato desconocido de su vida amorosa: “Aunque no lo crea”

El pasado sábado 12 de octubre, Benjamín Vicuña estuvo de invitado en la mesaza de Mirtha Legrand y sorprendió a la diva de los almuerzos al confesar una intimidad desconocida sobre su vida amorosa.

Tras el gran éxito de Envidiosa, serie que protagoniza junto a Griselda Siciliani, el actor chileno se encuentra en Argentina donde continúa con proyectos laborales y aprovecha para pasar tiempo con sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Magnolia y Amancio.

Durante su paso por La Noche de Mirtha, la conductora quiso indagar sobre su estado civil y fue tajante: “¿Cuántas veces te casaste?”, a lo que el galán reveló: “Aunque usted lo no crea, nunca me casé”.

Ante la inesperada respuesta de Vicuña, La Chiqui le retrucó: “¿Nunca te casaste?! ¿Nunca formalizaste?”. “No, nunca formalicé. Lo mío es la convivencia, el amor”, le respondió Benjamín. Por último, la conductora fue picante. “Pero has tenido como ocho…”. “No, no. Tanto no, Mirtha. No me mate, por favor”, concluyó el chileno.

A Vicuña le preguntaron sobre Pampita y García Moritán y dijo lo que todos pensaban: "Por supuesto"

Luego de la separación de Carolina "Pampita" Ardohain y el ministro porteño Roberto García Moritán, muchas fueron las personas de la televisión que opinaron al respecto. Entre ellas estuvo Benjamín Vicuña, a quien un móvil se le acercó para que opine sobre la ruptura de su expareja con el político, y fue contundente.

Ante la pregunta de Socios del Espectáculo sobre su visión de los hechos de la separación de Pampita y García Moritán, Benjamín Vicuña fue conciso. Evitó caer en situaciones incómodas y salió airoso de una consulta que no lo afecta directamente ya que es una relación ajena que tiene como protagonista a la madre de sus hijos.

"Es la mamá de mis hijos y yo, por supuesto, no puedo ni quiero ni debo hablar de su vida privada. Así que eso. Yo siempre bajo el vidrio y respondo porque ustedes me bancan y me acompañan, pero pónganse en mi lugar”, expresó Benjamín Vicuña, en diálogo con El Trece. Tras estas palabras, el chileno guiñó el ojo buscando la complicidad de la entrevistadora para que no repregunte sobre este tema.