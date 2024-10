Pergolini vuelve a El Trece: cuándo es su inesperado regreso a la televisión

Mario Pergolini vuelve a trabajar en El Trece.

Mario Pergolini regresa a la pantalla de El Trece después de 19 años. El dueño en los últimos años se centró en Vorterix y se mantuvo alejado de la televisión, pero algo cambió en el último tiempo y volverá a la señal donde supo conducir CQC durante 5 años.

En más de una oportunidad, Pergolini sostuvo que no tenía interés en regresar a la TV. “No lo hago, no tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó”, explicó el años pasado al revelar que rechazó varias ofertas.

Sin embargo, la vuelta de Mario Pergolini al Trece no será como conductor, sino como productor ejecutivo del programa La Divina Noche de Dante, el late night show conducido por Dante Gebel. El ciclo desembarca en el canal de aire del Grupo Clarín tras su paso por El Nueve.

La Divina Noche de Dante, cuyo nombre rinde homenaje a la obra maestra de Dante Alighieri, se emitirá desde los estudios Rivera Arena de Hollywood. El programa contará con una Big Band de 14 músicos en vivo y utilizará 18 cámaras de última tecnología para ofrecer una experiencia visual impactante.

El nuevo programa de El Trece debutará el próximo sábado 12 de octubre a las 23:15. Y Mario Pergolini será el productor ejecutivo, garantizando un enfoque de calidad y entretenimiento con su vasta experiencia en los medios de comunicación.

La vuelta del antiguo conductor de CQC llamó la atención a más de una personas, ya que dejó el canal en 2006, justo cuando Marcelo Tinelli, su "archirrival" se sumó a la programación. En ese entonces, el fundador de Cuatro Cabezas levó su histórico programa a la pantalla de Telefe.

En 2008, Mario Pergolini dejó la conducción de Caiga quien Caiga y se enfocó en Vorterix. Desde entonces, más allá de contadas entrevistas o una participación especial en la tira Los Unicos, no volvió a un estudio de televisión. De hecho, en junio, su programa "Maldición va a ser un día hermoso" comenzó a transmitirse en la señal de noticias IP, pero Mario hace el ciclo desde sus estudio de radio.

Sobre la nueva temporada de La Divina Noche de Dante, su conductor explicó: "A las figuras que participan del programa las traemos a Los Ángeles una semana antes, a grandes hoteles, les damos la posibilidad de visitar los parques de Orlando, les hacemos detalles”. “Todo este cuidado hace que estén relajados para la entrevista, porque les damos una experiencia para lograr una atmósfera familiar, que tiene que ver con la producción y nuestro trato con ellos, añadió Gebel.

La Divina Noche de Dante: quiénes serán los invitados

Ricardo Darín

Guillermo Francella

Adrián Suar

Moria Casán

Graciela Alfano

Diego Peretti

Mario Pergolini

José Luis “El Puma” Rodríguez

Carlos Villagrán

Jorge Rial

Gustavo Bermúdez

Soledad Pastorutti

Martín Bossi

Manuel Wirzt

Fátima Flórez

Agustín Radagast.

El Trece mueve piezas por el rating: una figura dejó su programa

La batalla por el rating entre los principales canales de aire sigue vigente y El Trece hace fuertes movimientos en su programación para intentar vencer a Telefe, ganador indiscutido desde hace ya varios años. En ese sentido, en las últimas horas uno de los conductores más queridos de la señal del Grupo Clarín se despidió de sus compañeros y espectadores con un sentido mensaje: "Me han hecho muy feliz".

Se trata nada menos que del Chino Leunis, quien dejó la conducción de Poco Correctos en medio de una fuerte emoción, para asumir un importante desafío. "Fue una experiencia muy exitosa para mi, me voy a llevar amigos de este programa. Me siento orgulloso y honrado de todo lo que pasó, de ser parte de este programa", expresó el querido presentador, que pronto comenzará a ser la cara de una de las apuestas fuertes de El Trece para lo que queda de este año: El Premio de la Cocina.

"Una parte de mi corazón queda en este espacio. Voy a seguir en el canal con otro proyecto maravilloso y que el destino me puso adelante. Confío en que cuando uno hace las cosas con el corazón, lo que sucede conviene", agregó Leunis en su despedida de Poco Correctos. Antes de comenzar con el reality de cocina se tomará unas vacaciones y luego reemplazará por unos días a Darío Barassi al frente de Ahora Caigo.

"Y quiero agradecerle a toda la gente que hace este programa, me han hecho muy feliz. Cada vez que vengo al canal, vengo con alegría, me da mucho orgullo hacer lo que hago, me encanta hacer este programa. Soy muy feliz, me siento muy agradecido, me siento bendecido por la vida que tengo, por vivir de lo que amo, que en este país es una bendición enorme y por los amigos que me llevo", concluyó el Chino Leunis, emocionado.