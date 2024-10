El Trece mueve piezas por el rating: una figura dejó su programa

La batalla por el rating entre los principales canales de aire sigue vigente y El Trece hace fuertes movimientos en su programación para intentar vencer a Telefe, ganador indiscutido desde hace ya varios años. En ese sentido, en las últimas horas uno de los conductores más queridos de la señal del Grupo Clarín se despidió de sus compañeros y espectadores con un sentido mensaje: "Me han hecho muy feliz".

Se trata nada menos que del Chino Leunis, quien dejó la conducción de Poco Correctos en medio de una fuerte emoción, para asumir un importante desafío. "Fue una experiencia muy exitosa para mi, me voy a llevar amigos de este programa. Me siento orgulloso y honrado de todo lo que pasó, de ser parte de este programa", expresó el querido presentador, que pronto comenzará a ser la cara de una de las apuestas fuertes de El Trece para lo que queda de este año: El Premio de la Cocina.

"Una parte de mi corazón queda en este espacio. Voy a seguir en el canal con otro proyecto maravilloso y que el destino me puso adelante. Confío en que cuando uno hace las cosas con el corazón, lo que sucede conviene", agregó Leunis en su despedida de Poco Correctos. Antes de comenzar con el reality de cocina se tomará unas vacaciones y luego reemplazará por unos días a Darío Barassi al frente de Ahora Caigo.

"Y quiero agradecerle a toda la gente que hace este programa, me han hecho muy feliz. Cada vez que vengo al canal, vengo con alegría, me da mucho orgullo hacer lo que hago, me encanta hacer este programa. Soy muy feliz, me siento muy agradecido, me siento bendecido por la vida que tengo, por vivir de lo que amo que en este país es una bendición enorme y por los amigos que me llevo", concluyó el Chino Leunis, emocionado.

A qué horario movió El Trece a Por amor o por dinero

Los primeros días de Por amor o por dinero se emitió por la pantalla del canal de aire del Grupo Clarín a las 22, horario en el que comenzó a intentar competir con Bake Off Famosos (Telefe) y el Cantando 2024 (América TV). Ante los flojos números de rating que registró la gran apuesta de El Trece, las autoridades del canal tomaron la decisión de que a partir del lunes el reality que conduce Alejandro Fantino comience alrededor de las 23.15.