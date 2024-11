Sufre Gallardo: ilusionó a todos con su vuelta a River y se iría en diciembre

Un futbolista que volvió a River Plate en uno de los últimos mercados de pases está muy cerca de dejar la institución en los próximos meses. Con su salida, Marcelo Gallardo perderá una variante en la defensa, teniendo en cuenta que no es uno de los habituales titulares y normalmente, suma minutos desde el banco de suplentes. Por supuesto, la noticia impactó de lleno en el "Millonario" teniendo en cuenta que regresó hace muy poco a Núñez.

Se trata de Ramiro Funes Mori, quien arribó al club de la mano de Martín Demichelis y todo indica que se iría en 2025. La realidad es que más allá de algunas cuestiones físicas, que lo marginaron del primer equipo; en las últimas tres convocatorias no estuvo presente y es un mensaje por demás claro del entrenador con el que ganó todo en su primer ciclo. Todavía no hay detalles de dónde continuaría su carrera, pero es probable que no sume más minutos de acá a fin de año.

La última vez que estuvo en el verde césped fue contra Defensa y Justicia en la previa de la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Atlético Mineiro de Brasil. En aquella ocasión, no completó los 90 minutos en el campo de juego ni tampoco integró las nóminas posteriores. Incluso, sin Germán Pezzella entre los citados por lesión, el "Melli" no estuvo en la consideración de Gallardo. Por eso, su salida sería un hecho.

Se reincorporó a River a mediados del 2023, con "Micho" en el banco y tuvo poca continuidad luego de su paso por el Al Nassr de Arabia Saudita. El vínculo recién finaliza en diciembre del 2026, por lo que tendrán que llegar a un acuerdo para que no siga en la institución de Núñez. Cabe destacar que fue clave en la obtención de varios títulos en los primeros años del "Muñeco" en el club, también fue parte del equipo que jugó en la actual Primera Nacional y emigró al Everton de Inglaterra en agosto del 2015.

Ramiro Funes Mori dejaría River en diciembre

Los números de Ramiro Funes Mori con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 130.

: 130. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Final 2014; Copa Campeonato 2014; Trofeo de Campeones 2023; Supercopa Argentina 2023; Copa Sudamericana 2014; Recopa Sudamericana 2015; Copa Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015.

Los próximos partidos de River por la Liga Profesional de Fútbol 2024

Fecha 22 - domingo 10/11 - River Plate vs. Barracas Central - 17.15 hs.

vs. Barracas Central - 17.15 hs. Fecha 23 - jueves 21/11 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. River Plate - 21.30 hs.

- 21.30 hs. Fecha 24 - miércoles 4/12 - River Plate vs. San Lorenzo - 21hs.

vs. San Lorenzo - 21hs. Fecha 25 - viernes 29/11 - Estudiantes de La Plata vs. River Plate - 21hs.

- 21hs. Fecha 26 - River Plate vs. Rosario Central - horario y fecha a definir.

vs. Rosario Central - horario y fecha a definir. Fecha 27 - Racing Club vs. River Plate - horario y fecha a definir.

Cuándo juegan River Plate vs. Barracas Central por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" recibirá al "Guapo" este domingo 10 de noviembre del 2024 a las 17.15 en el Estadio Monumental por la fecha 22 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.