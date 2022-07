San Martín (T) ganó en San Juan y es el nuevo escolta en la Primera Nacional

(Cierra la fecha)

San Martín de Tucumán se convirtió en el nuevo escolta de Belgrano, de Córdoba, en el torneo de la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta tarde de visitante a San Martín, de San Juan por 2 a 0, en un partido de la 26ta fecha.

Los goles del equipo tucumano fueron anotados por Gustavo Abregú (23m ST) y Juan Miritello (37m ST).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con la victoria, San Martín de Tucumán llegó a los 49 puntos, quedó a siete de Belgrano (único líder con 56) y le arrebató el segundo puesto a Instituto de Córdoba, que se quedó en 47 tras perder ayer de visitante con Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Por su parte Atlético de Rafaela goleó a Guillermo Brown, de Puerto Madryn por 4 a 1 con goles de Nicolás Aguirre, Marco Borgnino, Claudio Bieler y Gonzalo Lencina, descontando Agustín Colazo para el conjunto chubutense, y empataron 2 a 2 Deportivo Morón (Mateo Levato y Crfistian Paz) y Estudiantes, de Río Cuarto (Marcos Arturia y Ramiro Balbuena).

La jornada se había puesto en marcha ayer con estos resultados:

Temperley 0 - Alvarado de Mar del Plata 0, Gimnasia de Jujuy 2 - Nueva Chicago 0, Villa Dálmine 2 - Quilmes 0, San Telmo 0 - Agropecuario 0, Almirante Brown 2 - Deportivo Maipú 1, Güemes (SDE) 1 - Mitre (SDE) 1, Atlanta 0 -Defensores de Belgrano 2, All Boys 2 - Sacachispas 1, Santamarina 2 - Chacarita Juniors 1, Chaco For Ever 1 -Tristán Suárez 0, Belgrano 1 - Independiente Rivadavia 1, Gimnasia (M) 2 - Instituto 0 y Flandria 0 - Almagro 3.

El partido entre Deportivo Riestra y Ferro Carril Oeste se suspendió por una intoxicación masiva de los jugadores del equipo de Caballito. Tuvo fecha libre Deportivo Madryn.

Las posiciones al cabo de 26 jornadas son las siguientes:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Belgrano 562417523013+17

2San Martin (T) 4925131023215+17

3Instituto 472513843118+13

4All Boys 4525111223720+17

5Gimnasia (M) 4325111043012+18

6Almagro 422612682622+4

7Estudiantes (RC)4126101153025+5

8Ind. Rivadavia 382510873324+9

9San Martin (SJ)3826115103528+7

10Def. de Belgrano382591152821+7

11Brown (A) 382510872923+6

12Chaco For Ever372681352720+7

13Dep. Madryn 352481153325+8

14Chacarita 35259883732+5

15Estudiantes (BA)35269892122-1

16Dep. Riestra 332471252220+2

17Gimnasia (J) 32258892731-4

18Brown (PM) 322595112127-6

19Dep. Maipú 312671362924+5

20Agropecuario 3125613622220

21Guemes (SdE)302579920200

22Alte Brown 302561272831-3

23Ferro Carril Oeste30247982025-5

24Mitre (SdE) 292578102528-3

25Quilmes 27246992832-4

26Alvarado 272669112540-15

27Dep. Morón 2624414616160

28At. Rafaela 2626511102731-4

29Atlanta 2626511101925-6

30Temperley 262551192028-8

31Nueva Chicago2526510112637-11

32San Telmo 242559112339-16

33Tristán Suárez 232558122731-4

34Sacachispas 232531481827-9

35Villa Dálmine 2325411102943-14

36Flandria 212549122536-11

37Santamarina 212649131841-23

El campeón asciende directamente a primera división.

El segundo se clasifica a semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

El tercero se clasifica a cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Del cuarto al decimotercero se clasifican a octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Los dos últimos de la tabla descienden de categoría.

Se le descontaron tres puntos a Deportivo Maipú por incidentes en la séptima fecha ante Tristán Suárez.

Con información de Télam