Mitre goleó a Brown de Adrogué y quedó a seis goles de ingresar en zona de reducido

Mitre de Santiago del Estero venció hoy como local a Brown de Adrogué, por 3 a 0, en la continuidad de la 31ra. fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Los goles del conjunto dirigido por el DT Alfredo Grelak fueron convertidos por el lateral Marcos Sánchez (20m. PT) y por el atacante Santiago Rosales (23m. PT y 26m. ST).

De esta manera, los santiagueños igualaron en la tabla a Deportivo Riestra (43 puntos), último en zona de clasificación para el Reducido, aunque permanece seis goles por debajo, mientras que Brown se mantuvo en el séptimo lugar (44).

En otro encuentro disputado por la misma zona, Atlanta igualó como local con Ferro 1 a 1, con tantos del volante Juan Galeano (16m. PT), para el “Bohemio”, y del defensor Nahuel Arena (17m. ST) para el “Verdolaga”.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores como consecuencia de las tarjetas rojas que el árbitro Pablo Dóvalo le mostró al apuntado Galeano, en Atlanta; y a Martín Rodríguez, en Ferro.

El conjunto de Caballito se mantiene en el sexto lugar de la tabla, con 44 puntos, mientras que los de Villa Crespo (35), que acumulan siete partidos sin ganar, quedaron casi sin oportunidades de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

La jornada de la Primera Nacional continúa de la siguiente manera:

Zona A, fecha 35:

Hoy

- Brown (PM) - San Martín (SJ) y Almagro - Alvarado a las 15.30.

- Nueva Chicago - Deportivo Morón a las 15.50.

- Estudiantes (RC) - Defensores de Belgrano a las 18.00.

Lunes

- All Boys - Almirante Brown a las 21.10.

Libre: Defensores Unidos de Zárate.

Zona B, fecha 31:

Hoy

- Tristán Suárez - Gimnasia (Jujuy) 15.00.

- Racing (Córdoba) - Riestra a las 17.00.

- Aldosivi - Villa Dálmine a las 19.00.

Lunes

- Deportivo Maipú de Mendoza- Deportivo Madryn a las 15.30.

Posiciones:

Zona A: San Martín de Tucumán, Agropecuario y Almirante Brown 54 puntos;

Temperley 52; Deportivo Morón 50; San Martin (SJ) y Estudiantes (RC) 49; Defensores de Belgrano 47; Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 44; Alvarado 40; All Boys 39; Patronato 38; San Telmo 34; Almagro 33; Brown (PM) 32*; y Flandria 29. * Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 24.

Zona B:

Chacarita 62 puntos; Independiente Rivadavia 61; Deportivo Maipú 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro y Brown (A) 44; Riestra y Mitre (SE) 43; Deportivo Madryn 40; Gimnasia (J) 38; Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Chaco For Ever 33; Racing (C) y Aldosivi 32; Tristán Suarez 28 y Villa Dálmine 19.

-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.

-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.

-El último de cada zona desciende.

-Los penúltimos de cada zona jugarán entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam