Instituto, Gimnasia (M) y San Martín (T) irán el lunes por el segundo puesto del Nacional

Instituto, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán buscarán el lunes, en la última fecha, quedarse con el segundo puesto del torneo de la Primera Nacional, que da la clasificación a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la LPF.

Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor que quedó en juego es la segunda ubicación: hasta ahora es de Instituto (65 puntos), que recibirá a Deportivo Madryn, pero también tienen chances Gimnasia (64, visitará a Atlanta), y San Martín (63, recibirá en la "Ciudadela" a Flandria).

El tercero pasará a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes (BA), Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Deportivo Morón.

La 37ma y última fecha, que se había iniciado ayer con el empate sin goles de Mitre (SE) y Alvarado (MDP), tuvo este sábado los siguientes resultados: San Martín (SJ) 2 - San Telmo 1, Estudiantes (BA) 2 - All Boys 0, Atlético de Rafaela 0 - Riestra 2, Chacarita 0 - Villa Dálmine 0, Brown (A) 0 - Almirante Brown 0, Agropecuario 0 - Morón 0, Quilmes 1 - Deportivo Maipú 0.

Mañana jugarán Defensores de Belgrano-Gimnasia de Jujuy (13.10) y Brown de Puerto Madryn-Belgrano de Córdoba (13.40).

Lunes: Atlanta-Gimnasia (M), Santamarina de Tandil-Güemes (SE), San Martín de Tucumán-Flandria, Instituto-Deportivo Madryn, Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes (RC) (todos a las 15); Independiente Rivadavia Mendoza-Nueva Chicago (17).

Martes: Ferro-Almagro (21.30).

Libre: Chaco For Ever.

Posiciones: Belgrano 76 puntos (campeón); Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro y Estudiantes (BA) 57; Estudiantes (RC) y Chaco For Ever 55; Defensores de Belgrano y Riestra 54; Independiente Rivadavia y Deportivo Morón 53; San Martín (SJ) 51; Chacarita 48; Deportivo Madryn y Quilmes 46; Deportivo Maipú y Mitre 45; Brown (A) y Ferro 44; Atlanta y Brown PM 43; Almirante Brown 42; Temperley y Gimnasia (J) 41; Güemes y San Telmo 39; Atlético de Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 38; Alvarado 37; Tristán Suárez y Nueva Chicago 32; Flandria 31; Sacachispas (x) 27 y Santamarina de Tandil (x) 26.

(x) descendidos.

Con información de Télam