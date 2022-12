Gimnasia de Jujuy busca sumar otro delantero antes de retirarse del mercado

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima, de Jujuy realiza gestiones por un delantero tras la contratación de ocho refuerzos para su plantel con los cuales arrancará la pretemporada el próximo 4 de enero con vistas al torneo de la Primera Nacional de fútbol.

“Trajimos jugadores que le aportarán mucha experiencia al equipo, pero nos falta contratar un delantero más para retirarnos del mercado”, expresó el presidente del club jujeño, Juan Brajcich.

El dirigente se refirió a la llegada del defensor Hernán Pellerano, que jugó la temporada pasada en San Martín, de Tucumán, y de los volantes Fernando Brandán y Hugo Soria Sánchez (ambos ex All Boys), como los que le darán “la cuota de jerarquía” al conjunto dirigido por Darío Franco.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de los mencionados firmaron su contrato con el club los defensores Peter Martínez Grance (ex Sacachispas) y Sebastián Hernández Le Pors (ex Deportivo Madryn), los volantes Fernando Barrientos (ex All Boys) y Matías Abbruzzese (ex Vélez Sarsfield) y el delantero Gonzalo “Turbo” Rodríguez (ex Ferro).

“La idea de trabajo que venimos sosteniendo es apostar a los juveniles y a ello sumarle los refuerzos de experiencia y de calidad como Pellerano que le pueden dar mucho al plantel”, expresó.

De esta manera, indicó que el técnico podrá contar con un “plantel completo, con dos jugadores por cada posición y, en algunos casos, más de dos”, con lo cual “hay expectativas renovadas” para comenzar el próximo campeonato.

El plantel de Gimnasia fue convocado para retornar a las prácticas el 3 de enero y al día siguiente comenzará la pretemporada en el complejo Papel Noa, ubicado en Palpalá, y no se descarta extender unos días los trabajos en Salta.

Con información de Télam