Red Bull recibió la propuesta de un trueque que beneficiaría a Franco Colapinto en 2025

Colapinto suma cinco puntos en el campeonato de F1.

La manera en la que Franco Colapinto abordó sus primeras carreras en la Fórmula 1, puesto que, a excepción del GP de Brasil, no ha bajado del decimosegundo lugar e incluso llegó a los puntos en dos ocasiones. De ahí que sea uno de los talentos que más interesan a Christian Horner para tener en Red Bull en el futuro, algo que también explica que no se haya asegurado la continuidad de Liam Lawson en Racing Bulls para 2025.

De hecho, la marca de las bebidas energéticas está dispuesta a pagar 20 millones de dólares por el pase del piloto argentino, un número que le vendría de perlas a Williams aunque les duela perder al joven de 21 años. Ahora bien, ante los rumores que hubo de enviar a Franco Colapinto de manera directa a Red Bull para reemplazar a Checo Pérez por sus bajos resultados, Juan Pablo Montoya lanzó una propuesta para Christian Horner.

En diálogo con W Radio Colombia, el expiloto colombiano, que tiene a su hijo en la academia junior de Red Bull, propuso que la escudería austriaca le ofrezca un trueque a Williams. “Si yo fuera Christian Horner y el director de Red Bull, iría a Williams a decirles, ‘mira, están contentos con Colapinto, quédate con él y dame a Sainz’”, afirmó Juan Pablo Montoya, que agregó que el español podría irse del equipo de Grove si el coche no rinde bien en la siguiente temporada.

“Podrían decirles, ‘pueden perder a Carlos ahora o en un año. Ahora se quedan con dinero y el año que viene sin dinero’. Si fuera así, esa es la jugada que haría para Red Bull, no iría a por Colapinto, iría a por Carlos”, agregó el colombiano. De hecho, Carlos Sainz se perfiló como una opción para los austriacos con su victoria en el GP de Australia al inicio de la temporada y hace unas semanas ganó el GP de México, sin mencionar los cinco podios que lleva en el año.

Si esto llegase a suceder, Franco Colapinto tendría asegurado su lugar en Williams, donde no existe una segunda opción que no sea él. Sin embargo, Christian Horner mencionó hace unos días que no tiene planes de contratar a Carlos Sainz, quien firmó con el equipo de Grove luego de no obtener su renovación en Ferrari, que en 2025 tendrá a Lewis Hamilton y Charles Leclerc como dupla.

El mensaje de Williams por el casco de Colapinto

Durante la gira por Latinoamérica, con las citas en México y Brasil, Franco Colapinto usó un casco en homenaje a Carlos Reutemann, con un diseño muy similar al que usaba el santafesino en la F1. En Williams todavía no pueden dejar atrás dicho acontecimiento y este lunes el equipo publicó un mensaje en sus redes sociales junto a las fotos del icónico casco: “Qué tributo. Aún no pude superar el casco de Franco en México y Brasil, en homenaje a Carlos ‘Lole’ Reutemann”.