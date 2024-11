Impacto en el cuarteto por Damián Córdoba y el diálogo con su padre gracias a la IA

Damián Córdoba recreó la voz de su papá con inteligencia artificial para la promo de su nuevo disco y confirmó la fecha de presentación del trabajo.

El cantante de cuarteto Damián Córdoba anunció el estreno de su nuevo trabajo “Esencia”, luego de 5 años del lanzamiento del último álbum y con el objetivo de volver a apostar por un nuevo CD como en los viejos tiempos. El hit “La última vez” será primera canción de la obra y la presentación será el sábado 14 de diciembre en el Estadio del Centro. Sin embargo, el anuncio más que particular, realizado con inteligencia artificial, despertó el asombro en todo el mundo de la música.

Desde sus redes sociales, el popular artista cuartetero compartió un fragmento de su nuevo material mediante una forma novedosa, porque eligió grabar en una iglesia vacía donde se comunica con su papá. “¿Hola papá, cómo está? A veces me preguntó por qué no está conmigo, por qué Dios se lo llevó, no sabe lo difícil que ha sido mi vida sin usted”, fueron las fuertes palabras con las que el cuartetero inició su presentación.

Luego, el audiovisual continúa con la sorpresiva respuesta de “Coco” generada por una inteligencia artificial que recrea la voz del padre del cuartetero con un claro mensaje: “Hola mi hijo, hoy lo único que tengo para decir es que hay que seguir para adelante. Usted sabe bien lo que tiene que hacer, entonces vaya y vuelva al lugar que se merece”.

Cabe recordar que el 6 de noviembre de 2019 una triste noticia enlutó al mundo del cuarteto, cuando Marcos Farías, su ex mánager, confirmaba durante una entrevista radial que Héctor Jacinto “Coco” Córdoba había fallecido tras varios años con problemas de salud.

Los 24 años de carrera de Damián Córdoba y sus trabajos más destacados

Ante la novedad de su nuevo trabajo, podemos repasar los numerosos discos del cantante de cuarteto y música tropical, nacido en 1987 en Catamarca. Su carrera comenzó en 2000, con tan solo 13 años, dentro del grupo musical "Los Bingos", cuando Walter Olmos los deja para dar comienzo a su carrera solista. Un año más tarde se presentó como artista soporte de Olmos en el Luna Park y lo acompañó en toda su gira por el país, siguiendo ese camino por dos años más.

Recién en 2003 Damián dejó la agrupación y lanzó su primer álbum solista, titulado "Como Una Puñalada". A partir de este trabajo el artista se ganó un lugar en el sello discográfico "Leader Music". En 2005 editó "Otra Historia" y al siguiente se presentó en el Estadio Super Deportivo, la cuna nacional del cuarteto, donde aprovechó el éxito para grabar el primero de los tantos álbumes en vivo que posee. Más tarde lanza el álbum de estudio "Fenómeno" y al año siguiente presenta "Imparable".

Año a año siguió grabando álbumes como "Pura Energía" (2007), "Inigualable" y "X Vos Vivo" (2008);y "No Se Detiene" y "Fuerza Interior" (2009). Su producción "Feroz" fue lanzada en 2010 y lo siguió con "Una pasión", que incluye temas nuevos como "Amar A Dos" y "La Gatita", y el tema "Dame Tu Swing", cuyo video fue rodado en Villa Carlos Paz. Ambos últimos trabajos recibieron Disco de Oro por ventas.

En 2011 edita "Sangre Nueva", "Sigo Estando Aquí" y presentó el DVD "En Vivo - Vol 2", con imágenes de lo mejor de Damián Córdoba en directo. En diciembre de ese año, Damián recibió, de manos del Intendente de la ciudad de Córdoba, el premio "Jerónimo Luis de Cabrera", que distingue cada año a los ciudadanos que se destacaron en su labor.

En 2012 sale al mercado "Sentimiento Popular" y sale "Cuarteto Para Todos". En 2013 ve la luz "Sensacional" y presenta "Intenso". Al siguiente graba "Único" y dos años después lanzó los álbumes "Para Rato" y "Locura Total". En 2016 trabajó en "Imbatible" con 14 canciones y en 2017 los discos "Cuarteto", "En Vivo en Pasión 2017" y "En Vivo en Pasión, Vol. 2". En 2018 publicó "25 - Veinticinco", en 2019 "Al Máximo Late", en 2020 estrena el nuevo single y video “Escondidos”.

Durante el año 2021 produjo tres singles: "Más que amigos" el 17 de marzo, "Perdido en el dolor" el 27 de agosto y el 17 de septiembre el sencillo "Ámame". En 2022 editó "Por tu amor / Amor de amigos" junto a Claudio Toledo, "Trampa", "Tu peor enemigo " y "Caballo blanco". En febrero de 2023 su primer single fue titulado "Carne y hueso", el segundo "Notificación preferida" y el tercero, junto al artista Taweno, publica el single "No siento nada".

Finalmente, el 19 de abril de este año El Polaco y Damián Córdoba lanzan el single "Por lo que yo te quiero / Miénteles a ellos (En vivo)". El 24 de mayo edita su single y video "Bloqueado", donde pone de manifiesto toda su categoría interpretativa, su porte y su talento artístico. Para cerrar el 18 de octubre pasado con el regreso del tema: “La Última Vez”.