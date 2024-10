Impacto en el cuarteto por lo que le pasó Ulises Bueno: “Perdió la voz”

El cantante Ulises Bueno entró a una carnicería, vivió un momento inesperado con los trabajadores y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El cantante Ulises Bueno es uno de los referentes del cuarteto y el fin de semana protagonizó un show en la Plaza de la Música de Córdoba, donde sorprendió a todos por llegar al escenario vestido de diablo. Además, su terrorífico disfraz de Halloween, en los últimos días, el popular artista fue viral por un particular video que vivió en una carnicería y que quedó registrado por una cámara de seguridad.

Todo ocurrió cuando “El Barba” entró al local comercial y los empleados se emocionaron y empezaron a sacarse fotos y grabarse con sus celulares mientras cantaban y bailaban al ritmo del cuarteto. Para sorpresa de ambos, Ulises Bueno se puso a cantar para alegría de los carniceros Maxi y Ezequiel, así como para los clientes que fueron testigos del recital que no estuvo planeado.

Según trascendió en medios locales, la dupla que atiende en el local ubicado en el Barrio Don Bosco suele atender al ídolo del cuarteto cuando va a buscar carne para el asado o milanesas, por lo que ya son viejos conocidos. Este domingo no fue la excepción y los el dúo volvió a pedirle un video para tener de recuerdo. Allí el artista cantó “No puedo fingirlo” y la filmación de la cámara de seguridad revela la emoción de los carniceros. “Hizo un videito acá con toda la gente. Se dejó sacar fotos y filmar. Siempre muy predispuesto Ulises”, contó el trabajador Maxi sobre el momento especial.

Sin embargo, las risas no faltaron cuando reveló un error insólito de su compañero. En medio de la improvisada fiesta, uno de los que filmaba arruinó el recuerdo: “Se había comprado un celular y no se había dado cuenta que tenía el micrófono desactivado”. "Estábamos todos enfiestados. Cuando se va a hacerlo reproducir no salía la voz. ‘Ulises perdió la voz’", bromeó el encargado de captar el mini show en la carnicería.

El cuarteto cordobés no puede creer lo que contó Cristian Castro de Ulises Bueno: "Sinceramente"

Cristian Castro está viviendo en Argentina y se muestra a gusto con la cultura del país que lo está viendo explorar nuevas facetas musicales. En medio de su exploración artística, el cantante mexicano se refirió a uno de los referentes del cuarteto cordobés Ulises Bueno y la relación que los une.

En una nota con Noticiario Doce a raíz de nuevas presentaciones el 7 y 8 de noviembre en el Quality, de Córdoba, Cristian Castro habló de su relación con la cultura cordobesa, el cuarteto y, precisamente, con Ulises Bueno: “Sinceramente muy acoplado, está re copado y me gusta mucho. Ulises es un encanto, el número uno sinceramente. Ese cariño que me ha dado su equipo y él fue increíble”. Cabe recordar que Ulises y Cristian lanzaron en agosto del 2024 un feat llamado "Hola", que ya cuenta con más de 3.5 millones de vistas en Youtube.