Trump elige a Mike Waltz como asesor de seguridad nacional, según varias fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El congresista Mike Waltz habla durante el primer día de la Convención Nacional Republicana en el Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha elegido al congresista republicano Mike Waltz para ser su asesor de seguridad nacional, según dijeron el lunes a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto, aprovechando que se trata de un boina verde retirado del Ejército que ha sido uno de los principales críticos con China.

Waltz, un fiel de Trump que también sirvió en la Guardia Nacional como coronel, ha criticado la actividad china en Asia-Pacífico y ha expresado la necesidad de que Estados Unidos esté preparado para un posible conflicto en la región.

El asesor de seguridad nacional es un cargo poderoso, que no requiere confirmación del Senado. Waltz se encargará de informar a Trump sobre cuestiones clave de seguridad nacional y de coordinarse con las distintas agencias.

Aunque ha criticado al Gobierno de Biden por la desastrosa retirada de Afganistán en 2021, Waltz ha elogiado públicamente las opiniones de Trump sobre política exterior.

"Los perturbadores a menudo no son agradables. (...) Francamente, nuestro aparato de seguridad nacional y, ciertamente, mucha gente que está atrincherada en viejos y malos hábitos en el Pentágono necesitan esa perturbación", dijo Waltz durante un evento a principios de este año.

"Donald Trump es ese perturbador", afirmó.

Waltz tiene una larga trayectoria en los círculos políticos de Washington.

Fue director de política de defensa para los secretarios de defensa Donald Rumsfeld y Robert Gates y fue elegido para el Congreso en 2018. Es el presidente del subcomité de Servicios Armados de la Cámara que supervisa la logística militar y también en el comité selecto de inteligencia.

Waltz también forma parte del Grupo de Trabajo sobre China de los republicanos y ha argumentado que el ejército estadounidense no está todo lo preparado que necesita en caso de conflicto en la región Indo-Pacífico.

En un libro publicado a principios de este año titulado "Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret" (Verdades duras: Pensar y liderar como un boina verde), Waltz expuso una estrategia en cinco partes para evitar la guerra con China, que incluye armar a Taiwán más rápidamente, volver a asegurar a los aliados en el Pacífico y modernizar aviones y barcos.

Sobre Ucrania, Waltz ha dicho que sus opiniones han evolucionado. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, pidió al Gobierno de Biden que proporcionara más armas a Kiev para ayudarles a rechazar al ejército ruso.

Pero durante un evento el mes pasado, Waltz dijo que tenía que haber una reevaluación de los objetivos de Estados Unidos en Ucrania.

"¿Está en el interés de Estados Unidos, vamos a dedicar el tiempo, el tesoro, los recursos que necesitamos en el Pacífico ahora mismo con urgencia?" , ha preguntado Waltz.

Waltz ha elogiado a Trump por presionar a los aliados de la OTAN para que gasten más en defensa, pero a diferencia del presidente electo no ha sugerido que Estados Unidos se retire de la alianza.

"Mira, podemos ser aliados y amigos y tener conversaciones difíciles", dijo Waltz el mes pasado.

Waltz demostró su lealtad al presidente electo a principios de este año cuando apareció en la audiencia de Trump el 16 de mayo en Manhattan, uno de los pocos legisladores que lo hizo.

Con información de Reuters