Getafe le ganó a Elche de argeninos Almirón y Boyé en la Liga de España

Getafe le ganó hoy a Elche del entrenador argentino Jorge Almirón y su compatriota Lucas Boyé como titular, por 1 a 0, como visitante, y salió de la zona de descenso en la Liga del fútbol español, en partido que cerró la duodécima fecha del certamen.

El delantero turco Enes Unal marcó a los 9 minutos de la segunda parte, para que el equipo madrileño festeje la tercera victoria en el campeonato,

En Elche fueron suplentes el arquero rafaelino Axel Werner, ex Boca Juniors; mientras que Nicolás Fernández Mercau, ex San Lorenzo, y el rosarino Ezequiel Ponce, ex Newell's Old Boys, ingresaron en el complemento, mientras que en Getafe fue expulsado el ingresado defensor francés Jordan Amavi por doble amonestación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El resultado colocó a Getafe en el decimotercer lugar con 13 puntos, mientras que Elche es último con solo 4 unidades.

Resultados registrados:

-Viernes: Mallorca 1-Espanyol 1.

-Sábado: Almería 3-Celta de Vigo 1; Cádiz 3-Atlético Madrid 2; Sevilla 0-Rayo Vallecano 1 y Valencia 0-Barcelona 1.

-Domingo: Osasuna 2-Valladolid 0; Real Madrid 1-Girona 1; Athletic Bilbao 1-Villarreal 0 y Real Sociedad 0-Betis 2.

Posiciones: Real Madrid 32 puntos; Barcelona 31 puntos; Atlético de Madrid y Betis 23; Real Sociedad 22; Athletic Bilbao 21; Osasuna 20; Athletic Bilbao, Villarreal y Rayo Vallecano 18; Valencia 15; Valladolid 14; Mallorca, Getafe y Almería 13; Espanyol y Celta de Vigo 11; Cádiz, Girona y Sevilla 10 y Elche 4.

Con información de Télam