El líder Belgrano empató con Sacachispas y extiende a cuatro sus partidos sin victorias

Belgrano, líder de la Primera Nacional, empató este sábado en su visita a Sacachispas, 1 a 1, y extendió a cuatro la racha de partidos sin victorias.

El partido correspondió a la 29na. fecha del principal certamen de ascenso del fútbol argentino y el delantero Pablo Vegetti (6m. ST) abrió el marcador para el equipo cordobés, pero igualó el defensor local Rodrigo Díaz (24m. ST).

Belgrano, que sumó su sexto empate en el campeonato, es líder con 57 puntos pero si más tarde Instituto le gana su partido a Riestra se ubicará a tres unidades, aunque con un partido más jugado, cuando restan nueve fechas para el final.

Y justamente ambos equipos cordobeses se medirán el próximo viernes, a las 21,10, en el Barrio Alberdi.

Sacachispas, en tanto, comparte el último puesto con Tristán Suárez y Ramón Santamarina con 24 unidades.

Más tarde también juegan Deportivo Maipú (Mendoza) - Temperley y Quilmes - Flandria.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Atlético Rafaela 1 (Nicolás Palaita -en contra-y) - Estudiantes (Buenos Aires) 2 (Juan Cruz Randazzo y Kevin González).

-Mañana: 13 horas, Tristán Suárez - All Boys; Chacarita - San Martín (San Juan), 14:45 (Direct TV); 15, Almagro - Deportivo Madryn, Brown (Puerto Madryn) - Atlanta, Brown (Adrogué) - Chaco For Ever y Defensores de Belgrano - San Telmo; 16, Alvarado - Estudiantes (Río Cuarto); 16:30, Mitre (Santiago del Estero) - Villa Dálmine; 17:40 (TyC Sports), y San Martín (Tucumán) - Gimnasia (Mendoza).

-Lunes 15: 15:30 (TyC Sports), Nueva Chicago - Deportivo Morón; 16, Independiente Rivadavia (Mendoza) - Gimnasia (Jujuy); 21:10 (TyC), y Ferro - Almirante Brown.

-Martes 16: 21:10 (TyC Sports), Agropecuario - Güemes (Santiago del Estero). Libre: Santamarina (Tandil).

=Posiciones: Belgrano ,57 unidades; Instituto, 51; San Martin (T), 50; Gimnasia y Esgrima (M), 47; All Boys, 46; Estudiantes (BA), 44; Almagro, 43; Estudiantes (RC), 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y San Martín (SJ), 41; Independiente Rivadavia, 39; Brown de Adrogué, 38; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn, 37; Chacarita, 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima (J), Guillermo Brown y Deportivo Maipú, 35; Güemes, 34, Ferro, Mitre y Almirante Brown, 33; Agropecuario, 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta, 30; Temperley y Alvarado, 28; Villa Dálmine, 27; Atlético de Rafaela y Nueva Chicago, 26; Flandria, 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Ramón Santamarina, 24.

Con información de Télam