Defensa y Justicia ganó en Santa Fe y ahora busca entrar a la Libertadores

Defensa y Justicia derrotó por 2 a 1 a Colón en Santa Fe y continua firme en puestos de Copa Sudamericana, pero además da pelea para conseguir un boleto a la Libertadores 2023 luego de este partido correspondiente a la 26a. fecha de la Liga Profesional.

Ambos equipos arrancaron el encuentro con mucha energía y se prodigaron en llegadas en los primeros 20 minutos, a punto tal que en ese segmento Gabriel Alanís y Paolo Goltz en contra marcaron para la visita, mientras que el genial Luis “Pulga” Rodríguez igualó transitoriamente de penal para los locales.

Defensa, de la mano de Julio Vaccari sigue siendo un equipo peligroso a la hora de atacar y de empujar con una presión alta, pero está mostrando además una maciza defensa a la hora de jugar, mientras que en Colón se mantiene la desprolijidad desde lo institucional a lo futbolístico.

Desde lo institucional, mientras Marcelo Saralegui parece jugarse estos encuentros su confirmación para 2023, el presidente José Vignatti viajó hasta Buenos Aires para reunirse con Ricardo Zielinski y ofrecerle ser el nuevo entrenador.

El “Ruso” es una obsesión de Vignatti pero además parece ser la única figura que puede convencer a “Pulga” Rodríguez de seguir en el club. Es que el delantero anunció que dejara la institución luego de ser amenazado por la barra brava.

Ese siniestro episodio le puso el sello de “pésimo año” a este 2022 para el "Sabalero", pero además el vice tercero de Colón, Horacio Darras fue detenido y el vocal Lucas Paniagua también, ya que la justicia santafesina los considera autores intelectuales de las amenazas a los futbolistas.

A los pocos segundos de iniciado el cotejo Defensa armó una jugada con cinco pases que concluyó en los pies de Alanis, que remató pero Goltz se lo impidió.

Pero un minuto después, el visitante entretuvo la pelota a la salida de un corner, Christian Ortíz gambeteó y tiro un centro que Alanis cabeceó al gol en el primer palo.

Tanto Sebastián Beccacece como Vaccari parecen haberle encontrado la posición a Alanis, tanto como media punta como extremo sobre la derecha con mucha llegada al área rival.

Saralegui despertó a sus jugadores con varios gritos y la reacción llegó cuando a los 9 minutos un centro de Perlaza fue bajado por la mano de Colombo y el arbitro Andrés Merlos cobró penal.

“Pulga” Rodríguez lo cambió por gol en su partido número 100 en el local y cuando el inquieto jugador parece querer cumplir su promesa de dejar el club, luego de un vergonzoso episodio donde recibió amenazas de parte de la barra brava.

En los minutos siguientes, “Pulga” y Ramón "Wanchope" Ábila hicieron trabajar a Luis Unsaín, pero Defensa seguía siguiendo un rival incomodo, preciso y rápido.

Y a los pocos minutos, el visitante volvió a ponerse en ventaja, siempre partiendo de un prolijo comienzo en los pies de Kevin Gutiérrez que devino en Ortíz, que remató al arco, la pelota dio en Goltz y se convirtió en el segundo tanto.

Defensa siguió administrando la pelota, aunque retrocedió unos metros y le dejó la responsabilidad a un Colón que este año “se comió” a cuatro técnico y que sigue careciendo de profundidad. Solo “Pulga” parece ser la única carta creativa del "Sabalero".

En el segundo tiempo, Defensa retrocedió, Colón buscó apoderarse del campo de juego, pero no pudo mostrar autoridad y llegó a los empujones y convirtió a Unsaín en figura.

El arquero de la visita le ahogó el grito a “Pulga”, a "Wanchope" y a Cristian Bernardi en diferentes ocasiones, pero las llegadas eran con pelotazos para que los jugadores del local pescaran el rebote e iniciaran la segunda jugada.

Con más ganas que ideas, Colón chocó y Defensa se fue con la victoria sustentada en su contundencia y en una seguridad defensiva que parece estar ganando desde la asunción de Vaccari.

=SINTESIS=-

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Cristian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez; Cristian Ortiz, Gabriel Alanís y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 4m Gabriel Alanís (DyJ), 9m Luis Rodríguez, de penal (C) y 16m Paolo Goltz (C), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Lucas Souto por Ortiz (DyJ); 15m Juan Alvarez por Pierotti (C) y Eric Meza por Nardelli (C); 31m Andrés Rios por N. Fernandez /DyJ) y Fabricio Dominguez por Alanis (DyJ); 32m Julian Chicco por Picco (C) y Facundo Taborda por Perlaza (C); 41m Francisco Marco por Gutierrez (DyJ); 45+3m. Brahian Cuello por Togni (DyJ) y Natanael Troncoso por Luis Rodriguez (C).

Árbitro: Andrés Merlos

Cancha: Colón (Santa Fe)

Con información de Télam