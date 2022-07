Con dos partidos se cierra la 22da. fecha de la Primera Nacional

Los partidos Villa Dálmine-Alvarado de Mar del Plata y Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn cerrarán hoy la 22da. fecha de la Primera Nacional, que tiene de cómodo líder a Belgrano de Córdoba.

Los dos encuentros se jugarán desde las 15.00.

Resultados registrados:

Viernes: Belgrano 1-Almagro 0.

Sábado: All Boys 3-Quilmes 1; Chacarita 2-Brown de Adrogué 1; Deportivo Riestra 3-Nueva Chicago 0; Almirante Brown 2-Estudiantes de Río Cuarto 2; Estudiantes de Buenos Aires 2-Agropecuario de Carlos Casares 0.

Domingo. Flandria 0-Deportivo Morón 0; Santamarina (Tandil) 0-Tristán Suárez 0; Atlanta 0-Instituto 0; Gimnasia de Mendoza 2-Independiente Rivadavia 0; Chaco For Ever 1-Mitre 0; San Telmo 2 -Ferro Carril Oeste 0; Güemes 2 -Deportivo Maipú 1; Guillermo Brown 0 - Defensores de Belgrano 3; San Martín SJ 5-Sacachispas 0 y Rafaela 1-San Martín de Tucumán 1.

+Posiciones+

Belgrano 49 puntos; San Martín (T) 41; All Boys e Instituto 38; Gimnasia (M), San Martin (SJ) y Brown (A) 35; Estudiantes (RC) 33; Ind. Rivadavia y Almagro 32; Chacarita, Dep.Riestra, Estudiantes (BA) y Brown (PM) 31;Dep. Madryn, Chaco For Ever y Def. de Belgrano 30; Dep. Maipú 27; Agropecuario 26, Quilmes y Ferro 26 ; Güemes y Gimnasia (J) 25; Dep. Morón, Nueva Chicago y Alvarado 24; Mitre (SdE), Atlanta, Alte Brown 22,Temperley y San Telmo 22; Sacachispas 21;Flandria 20; Rafaela 19; Tristán Suarez 17, Villa Dálmine 16 y Santamarina 14.

El campeón asciende a la Liga Profesional.

El segundo se clasifica a semifinales del Reducido por el segundo ascenso.

El tercero se clasifica a cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Del cuarto al decimotercero se clasifican a octavos de final del Reducido por el segundo ascenso.

Los dos últimos de la tabla descienden de categoría.

Se le descontaron tres puntos a Deportivo Maipú por incidentes en la séptima fecha ante Tristán Suárez.

Con información de Télam