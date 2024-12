El Festival Nacional de la Música del Litoral y del Mercosur regresó con fuerza el último domingo y una de las estrellas de la noche fue Soledad Pastorutti, que ofreció un show que combinó emoción y energía, cautivando a cientos de personas que corearon sus canciones. Sin embargo, el evento de folklore realizado en Misiones tuvo varios inconvenientes que obligaron a reprogramar dos jornadas completas de espectáculos.

El anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas fue el escenario del regreso de La Sole a esa ciudad misionera tras tres años. Por eso, la jornada era más que esperada con entusiasmo por vecinos y turistas. Como en cada show, la artista premiada ofreció una celebración del folklore y las tradiciones culturales argentinas. “Tengo una debilidad por la región litoraleña argentina”, expresó luego de su recital.

“Me llevo mucho cariño, el festival es como un encuentro familiar, más profundo que una celebración normal”, planteó Soledad Pastorutti y aprovechó el momento para reflexionar sobre sus 30 años de trayectoria ante el Canal 12 local. “Siempre trato de que cada show sea diferente, de que me encuentren a mí también, con ganas y frescura”, comentó la reciente ganadora de un Grammy Latino.

Luego, Pastorutti narró su agitada semana que comenzó el jueves con una actuación en el Movistar Arena junto a No Te Va Gustar. El viernes grabó cumbia para un proyecto especial y el sábado participó en un evento con Ahyre, combinando folclore y pop. “Hoy vengo acá a hacer el show y ya estaba mareada, ya no sabía qué canción me tocaba cantar hoy”, confesó.

Respecto a su última distinción, La Sole expresó su orgullo por el Grammy Latino en la categoría folclore junto al dúo Lila Downs y Niña Pastori. Allí recordó que hace una década también obtuvo este galardón y destacó el valor de cada premio argentino en el ámbito internacional: “Cada logro de un argentino es un logro que vale mucho más”.

El clima afectó de lleno al festival donde cantó Soledad Pastorutti

Como se indicó, las condiciones climáticas adversas obligaron a reprogramar dos noches de Festival Nacional del Litoral. Así, los cronogramas que estaban previstos para el viernes 6 y sábado 7 de diciembre tienen nueva fecha de realización. La grilla del viernes se reprogramó para el lunes 9 de diciembre. En tanto, la del sábado 7 se reprograma para el 22 de febrero del próximo año.

El lunes 9 de diciembre lograron presentarse en el escenario del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, los artistas que formaban parte del cronograma del viernes Estarán el ganador pre festival canción inédita Magno Zinch, el Ballet Escuela Municipal de Danzas, Chamamé Chamigo, Chango Spasiuk, Marcela Morelo, Los Hermanos Brítez, El Indio Lucio Rojas, Santa María Trío, Patricia Silvero, Luis Zanazzo, Katia, Lázaro Caballero, Sergio Tarnoski y Diego Caballero y Batería Legal.

Y en una fecha especial, que será el 22 de febrero del año próximo, estarán presentes el ballet Ganador Pre Festival, Alma Gaucha; Patricia Gaona, Dúo Bote y Toco Castro. También, se presentarán Los Núñez, el Ballet Folclórico Municipal, Blas Martínez Riera Grupo y Marcelo Rojas. La Savia, Rulo Grabovieski, Los Mitá, Cleverson Oliveira y Familia formarán parte de la fecha. Asimismo estarán Orquesta Folklórica Municipal, Susana Moreno, Gabriela Faviero, Ballet de Adultos Mayores y el Ballet Oficial del Festival Savia Vegetal. El cierre estará a cargo de La Delio Valdez.