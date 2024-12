Se hizo viral: hay video de lo que contó Soledad Pastorutti en pleno escenario

Soledad Pastorutti habló sobre algo que nunca había contado.

Soledad Pastorutti hizo una reciente presentación musical en el Festival del Litoral, en el que el folklore siempre está en auge. En ese contexto, la artista oriunda de Arequito fue consultada por la presentadora del evento por un aspecto de su vida personal y no dudó en responder con total sinceridad, entre risas.

La intérprete de canciones como Adonde Vayas y Entre a mi Pago sin Golpear suele ser tenida en cuenta para formar parte de las grillas de los festivales más relevantes de Argentina, dado su poder de convocatoria como artista. En medio de su show, la conductora del evento en cuestión le consultó si le gustaba "tomar".

Ante el público reunido en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de Posadas, La Sole se rio y enumeró las tres bebidas alcohólicas que más le gustan: "Cerveza, fernet con coca y vino. En ese orden", soltó la cantante entre risas. Ese momento fue recortado por un grupo de fans, el video fue subido a las redes sociales y no tardó en hacerse viral. En el repertorio elegido para el show, Soledad escogió canciones oriundas del la zona litoraleña como el chamamé y puso a cantar y a hacer sapucais a la multitud que la ovacionó.

El recuerdo de La Sole y Luciano Pereyra sobre la primera vez que cantaron juntos

"Fue en el Luna, yo estaba celebrando diez años de música creo y bueno ahí viniste y cantamos Por Volverte a Ver, pero después nos quedamos charlando arriba del escenario como una hora (risas)", soltó Luciano. "Sí, hicimos nuestro stand up de siempre. Nos pusimos a boludear y la gente se prendió", agregó La Sole. Acto seguido, la artista bromeó:" Yo creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa". Por su parte, Luciano remató la humorada: "Sí, este es el último trabajo musical que hacemos y salimos a las pistas con nuestro stand up".

La Sole con su esposo

La Sole se quebró en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock. En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".