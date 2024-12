Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra hicieron un video con una impactante revelación: "Se toma mucho"

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra hicieron una impensada revelación en un video.

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra compartieron en sus redes sociales un gracioso video en el que reflexionaron sobre el rol del brindis para ellos. Esto se dio en medio del lanzamiento de su colaboración musical, Voy a Brindar, por el que los artistas hicieron una serie de videos alusivos al track a modo de promoción.

La arequitense y el lujanense estrenaron su canción hace solo cinco días y el videoclip de la misma tiene cientos de miles de producciones en la plataforma YouTube. Las celebridades de la música causaron alegría en muchos de sus fans, quienes desde hace décadas esperaban una colaboración entre ellos, dada la relevancia de ambos en el folklore nacional.

"Se toma mucho por un amor que se va y se brinda por un amor que llega. ¿Ustedes por qué brindan? Yo brindaría por esta nueva canción", soltó la voz de canciones como Tren del Cielo y Adonde Vayas. Por su parte, Pereyra agregó: "Es un buen motivo". En ese momento, los músicos dieron a conocer que en ese momento estaban en medio de la grabación del videoclip oficial de su nueva pieza musical. "Vinimos a hacer el video y a brindar", cerraron.

El recuerdo de La Sole y Luciano Pereyra sobre la primera vez que cantaron juntos

"Fue en el Luna, yo estaba celebrando diez años de música creo y bueno ahí viniste y cantamos Por Volverte a Ver, pero después nos quedamos charlando arriba del escenario como una hora (risas)", soltó Luciano. "Sí, hicimos nuestro stand up de siempre. Nos pusimos a boludear y la gente se prendió", agregó La Sole. Acto seguido, la artista bromeó:" Yo creo que tenemos que dedicarnos a otra cosa". Por su parte, Luciano remató la humorada: "Sí, este es el último trabajo musical que hacemos y salimos a las pistas con nuestro stand up".

La Sole se quebró en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.

Soledad y Luciano en vivo.

Grilla de artistas del festival de Jesús María 2025: día por día

Día 1

Luciano Pereyra.

La Barra (30 años).

Juan Fuentes.

Natalia Pastorutti.

Día 2

Lázaro Caballero.

Christian Herrera.

Paquito Ocaño.

Dúo Coplanacu.

Candela Mazza.

Cabales.

Día 3

Jorge Rojas.

Los Nocheros.

La Delio Valdez.

Ahyre.

Saypa.

Agustina Banegas.

Día 4

Los Tekis.

La K’onga.

Diableros Jujeños.

Kepianco.

Coroico.

Camilo Nicolás.

Día 5

Sergio Galleguillo.

Desakta2.

Destino San Javier.

Loy Carrizo.

Los Nombradores del Alba.

Camilo Nicolás.

Día 6

Soledad Pastorutti.

Eugenia Quevedo y La LBC.

Raly Barrionuevo.

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández).

Gualicho.

Pirulo.

Día 7

Los Manseros Santiagueños.

Ulises Bueno.

El Indio Lucio Rojas.

Los Carabajal.

Ceibo.

Florencia Paz.

Día 8