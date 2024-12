Cristina asumió en el PJ con palo a la CGT: "Paraba en esa época"

La ex presidenta Cristina Kirchner asumió como titular del Partido Justicialista (PJ) con chicanas a la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras leía una tapa del diario Clarín de 2015, mostró una noticia que anunciaba un paro de la central obrera y expresó, entre risas: "Paraba en esa época".

El acto de asunción de la ex Vicepresidenta de la Nación fue en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Allí, cuestionó el discurso que el presidente Javier Milei dio en la cadena nacional que hizo el martes con motivo del a aniversario de su llegada a la Casa Rosada. "Hoy lo presentan como un experimento, como algo nuevo. Lo que hoy está viviendo la Argentina es más viejo que el sol. Es la cuarta experiencia de valorización financiera que tenemos", explicó.

Asimismo, se refirió a la detención del senador Edgardo Kueider mientras intentaba ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar. "No hay antecedentes en nuestra historia de un legislador preso en Paraguay detenido en comisión infraganti de delito", opinó, antes de explicar que Kueider fue "doblemente clave" en la aprobación de la ley Bases: primero en la comisión y luego en el tratamiento en el recinto.

CFK describió a las leyes del oficialismo como "leyes en contra del pueblo y de los intereses de la Nación". "Nunca van a encontrar un hecho de estos cuando se trata la ley de bienes culturales, cuadno se trata la Asignación Universal por Hijo o cuando se tratan leyes y propuestas de gobiernos populares nacionales y democráticos", marcó y agregó: "Esto siempre sucede en gobiernos de corte neoliberal de despojo".

La cumbre de unidad y las críticas por Kueider

El martes, la ex presidenta había participado de una cumbre de unidad del PJ en el municipio bonaerense de Moreno, donde estuvieron también el ex ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. También estuvieron presentes en la reunión el titular del PJ bonaerense el diputado Máximo Kirchner; la intendenta local, Mariel Fernández; y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario.

La cumbre del justicialismo llegó en medio de cuestionamientos de la oposición a La Libertad Avanza (LLA) por el tratamiento del caso del senador Kueider. "¡Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la 'casta', te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple Frontera con más de 200 mil dólares sin justificar", tuiteó CFK el pasado sábado.

Y, en dirección a Milei, agregó: "Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus seis senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".