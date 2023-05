All Boys recibe a Deportivo Morón en el inicio de la fecha en la Primera Nacional

All Boys será local hoy ante Deportivo Morón, en un cruce entre dos equipos que apuntaban a figurar en los primeros puestos y que están en la parta baja de la tabla de posiciones, por la fecha 15 de la Zona A del torneo de Primera Nacional.

El encuentro se jugará desde las 21:10 en el estadio Islas Malvinas, en el barrio de Floresta, con el arbitraje de Diego Ceballos y televisación de TyC Sports

También jugarán por la Zona A, pero a las 15:30, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, Almagro ante Flandria, con Bryan Ferreira como referí.

Tanto All Boys como Morón suman 14 puntos, a tres del colista San Telmo y los mismos que Alvarado, una riesgosa zona de la tabla ya que el último desciende de categoría y el anteúltimo jugará con el equipo que ocupe esa posición en la Zona B para determinar el tercer descenso.

All Boys, con Norberto Paparatto como entrenador, sólo ganó un partido de los pasados nueve que jugó, en tanto que Morón mejoró mucho con la llegada de Fabián Nardozza como DT, con apenas una derrota en siete cotejos y con dos triunfos seguidos.

La fecha se completará de la siguiente manera:

= Zona A (15ta. fecha) =

. Sábado, a las 14:00, Nueva Chicago-Guemes (DirecTV)

. Sábado, a las 15:30, Agropecuario-San Martín de San Juan

. Sábado, a las 19:40, Estudiantes de Río Cuarto-Almirante Brown (TyC)

. Domingo, a las 15: 00, Temperley-Gimnasia de Mendoza y Guillermo Brown-Defensores Unidos

. Domingo, a las 15:30, San Telmo-Alvarado.

. Domingo, a las 21:00, San Martín de Tucumán-Patronato

Libre: Defensores de Belgrano

= Zona B (13ra. fecha) =

. Sábado, a las 15:30, Tristán Suárez-Ferro

. Sábado, a las 16:00, Aldosivi-Racing de Córdoba

. Sábado, a las 17:00, Chaco For Ever-Brown de Adrogué

. Sábado, a las 17:35, Chacarita-Gimnasia de Jujuy (TyC)

. Sábado, a las 18:00, Villa Dálmine-Deportivo Madryn

. Sábado, a las 19:00, Independiente Rivadavia-Estudiantes de Buenos Aires

. Domingo, a las 15:00, Deportivo Maipú-Atlético Rafaela

. Lunes, a las 21:10, Atlanta-Deportivo Riestra

. Martes, a las 18:00, Mitre-Quilmes (TyC)

= Posiciones =

* Zona A: San Martín (SJ), Defensores Unidos y Agropecuario 23 puntos; Temperley 22; Almirante Brown 21; Nueva Chicago y Gimnasia (M) 18; D. Belgrano y San Martín (T) 17; Güemes (SE), Flandria y Estudiantes (RC) 16; Patronato, Brown (PM) y Almagro 15; All Boys, D. Morón y Alvarado 14 y San Telmo 11.

* Zona B: Chacarita 24 puntos, Deportivo Maipú 23; Quilmes y Atlético Rafaela 22, Independiente Rivadavia 19; Atlanta 17; Racing (C) y Gimnasia (J) 16; Brown (A), Riestra, D. Madryn y Estudiantes (BA) 15; Villa Dálmine 14; Ferro, Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Aldosivi 12 y Chaco For Ever 9.

Con información de Télam