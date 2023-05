Agropecuario goleó y es único líder de la Zona A de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino de Carlos Casares goleó hoy a San Martín de San Juan por 4 a 1, como local y pasó a liderar en soledad la Zona A de la Primera Nacional en la continuidad de la 15ta. fecha del grupo.

Los delantero Juan Passaglia (6m. PT), Julián Marcioni (12m. ST) y Diego Diellos (49m. ST) y el defensor Abel Masuero (16m. ST -en contra-), marcaron para la victoria del "Sojero", que de esta manera sumó su octava victoria en el campeonato.

En tanto que el mediocampista Cristian Ludueña descontó para el conjunto sanjuanino a los 38 minutos de la segunda mitad.

La victoria colocó a Agropecuario, como único líder de la Zona A, con 26 puntos, a 3 de sus inmediatos perseguidores Defensores Unidos -mañana se mide con Brown de Puerto Madryn- y su rival de hoy.

Nueva Chicago por su parte, en la misma zona, perdió 2 a 1 con Güemes de Santiago del Estero, en el barrio porteño de Mataderos.

Empezó ganando el "Torito" con el gol que marcó el atacante Esteban Obregón (7m. PT), pero el defensor Agustín Bellone (10m. PT) y el delantero Maximiliano Casa (29m. ST) dieron vuelta el marcador a favor del equipo santiagueño.

Por el mismo grupo, San Telmo -último de la tabla-, igualó en tiempo de descuento por 1 a 1 ante Alvarado, en la Isla Maciel.

El defensor Nicolás Ihitz (24m. PT) abrió el marcador para el equipo marplatense y el delantero Erik Bondancer (52m. ST) lo igualó para el "Candombero".

Más tarde a partir de las 19:40 jugarán Estudiantes de Río Cuarto ante Almirante Brown, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

Chacarita, por la 13ra. fecha de la Zona B, venció por 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y se consolida en el liderazgo del grupo.

El mediocampista Matías Rodríguez (1m. ST) y el delantero Gianluca Pugliese (19m. ST), anotaron para el "Funebrero", mientras que el delantero Gonzalo Rodríguez (22m. ST), descontó para el conjunto norteño.

Deportivo Madryn a su vez, superó Villa Dálmine por 3 a 1 en Campana, subió a la sexta posición y entró en zona de Reducido.

El mediocampista Lucas Jofré (8m. PT -en contra-) y el delantero Lucas González con un doblete (45m. PT y 28m. ST), convirtieron para el conjunto patagónico y el atacante Marcelo Olivera (39m. ST) descontó para el local.

Por la Zona B se registraron estos resultados: Tristán Suárez 2 (Núñez y Coniglio) - Ferro 4 (Arena 2, Mendive -en contra-, y Díaz); y Aldosivi 3 (Pereyra -de penal-, Guanini y Riaño) - Racing de Córdoba 1 (Coronel -de penal-).

- Resumen -

= Zona A (15ta. fecha) =

.Viernes: Almagro 3 (Ferreyra, Schöenfeld y Cuello) - Flandria 1 (Comachi).

.Viernes: All Boys 0 - Deportivo Morón 2 (Rescaldani y Sosa).

. Hoy: Nueva Chicago 1 (Obregón) - Guemes 2 (Bellone y Casa); Agropecuario 4 (Passaglia, Marcioni, Masuero -en contra-, y Diellos) - San Martín de San Juan 1 (Ludueña); San Telmo 1 (Bondancer)-Alvarado 1 (Ihitz) y Estudiantes de Río Cuarto 2 (Arturia y Bajamich)-Almirante Brown 0.

. Mañana Temperley-Gimnasia de Mendoza (15:00), Guillermo Brown-Defensores Unidos (15:00) y San Martín de Tucumán-Patronato (21:00).

Libre: Defensores de Belgrano.

= Zona B (13ra. fecha) =

. Hoy: Tristán Suárez 2 (Núñez y Coniglio) - Ferro 4 (Arena 2, Mendive -en contra-, Díaz) y Aldosivi 3 (Pereyra -de penal-, Guanini y Riaño) - Racing de Córdoba 1 (Coronel -de penal-); Chacarita 2 (Rodríguez y Pugliese) - Gimnasia de Jujuy 1 (Rodríguez); y Villa Dálmine 1 (Olivera) -Deportivo Madryn 3 (Jofre -en contra-, y dos de González) e Independiente Rivadavia 2 (Arce y Elordi)-Estudiantes (BA) 1 (Garnerone).

Mañana: Deportivo Maipú-Atlético Rafaela (15:00); Mitre (Santiago del Estero)-Quilmes (15:30) y Chaco For Ever-Brown de Adrogué (15:30).

Lunes: Atlanta-Deportivo Riestra (21:10)

= Posiciones =

* Zona A: Agropecuario 26 puntos; Defensores Unidos y San Martín (SJ) 23; Temperley 22; Almirante Brown 21; Güemes (SE) y Estudiantes (RC) 19; Gimnasia (M), Nueva Chicago y Almagro 18; Defensores de Belgrano, San Martín (T) y Morón 17; Flandria 16; Patronato, Brown (PM) y Alvarado 15; All Boys 14 y San Telmo 12.

* Zona B: Chacarita 27 puntos, Deportivo Maipú 23; Quilmes, Atlético Rafaela e Independiente Rivadavia 22; D. Madryn 18; Atlanta 17; Racing (C), Gimnasia (J) y Ferro 16; Brown (A), Riestra, Estudiantes (BA) y Aldosivi 15; Villa Dálmine 14; Mitre (SE) y Tristán Suárez 13; Chaco For Ever 9.

Con información de Télam