Le salió mal: el senador Paoltroni cuestionó la gestión de Insfrán con datos erróneos

Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores de este jueves, donde se resolvió la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, luego de haber sido encontrado con $211 mil dólares sin declarar en un cruce a Paraguay, una de las voces que más resonaron durante el debate fue la del senador formoseño por La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni. Durante su turno de hablar, el legislador aprovechó para criticar tanto al presidente Javier Milei como a la gestión de Gildo Insfrán como gobernador de Formosa, pero brindó datos erróneos en el proceso.

"Anoche el presidente de la Nación dijo abiertamente que no quiso avanzar con Ficha Limpia porque hay provincias que son feudos. Es su responsabilidad intervenir en las provincias que no está garantizada la forma republicana, como en Formosa, donde los ciudadanos no conocen la libertad y no conocen los títulos de propiedad", lanzó el legislador durante su turno de hablar.

Según los datos otorgados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) I, trimestre 2023 del INDEC, el Observatorio de Políticas Públicas de Formosa Politiké llegó a la conclusión de que el 72,4% de los terrenos son propiedad de las personas que viven en el lugar, lo que posicionó al aglomerado en el tercer puesto en nuestro país con respecto a esta cuestión. Con respecto al crecimiento desde 2011 hasta 2013, fue del 5,4% como la que más aumentó en el noroeste argentino, la sexta en el norte grande y novena en el territorio nacional.

El aglomerado con más concentración es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que la propiedad de vivienda y terreno bajó un 22% en el mencionado período. Por otro lado, el aglomerado en la provincia de Formosa tiene un 13,9% de familias como inquilinos o arrendatarios, según los datos mencionados. Con esta estadística, está en el cuarto puesto en nuestro país con menos inquilinos o arrendetarios.

Además, desde el Observatorio de Políticas Públicas aseguraron que hubo una reducción del 1,6% en la construcción durante junio del 2023, con respecto a lo sucedido el mes anterior. Por último también existió un crecimiento del 1% en la provincia que la colocó en el segundo puesto en esta escala en el país.

El Senado decidió expulsar a Edgardo Kueider, aliado de Milei

El Senado resolvió la expulsión del senador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, luego de haber sido encontrado con $211 mil dólares sin declarar en un cruce a Paraguay. Finalmente, el peronismo logró alcanzar los dos tercios de la Cámara alta para removerlo con el apoyo de la UNión Cívica Radical y un sector del PRO. Como La Libertad Avanza no consiguió los votos necesarios para el desafuero que requirió la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, se inclinó por la expulsión.

Con 61 votos a favor, el Senado aprobó remover de su cargo al senador de Unidad Federal, detenido en Paraguay con dinero sin declarar. Hubo cinco negativos y una abstención. Mientras que hubo cuatro ausencias sin contar la del propio Kueider.

Por otra parte, el oficialismo no consiguió los votos para tratar la suspensión de Oscar Parrilli, procesado por el Memorándum con Irán, y se levantó la sesión. En la previa, Kueider habló con La Nación y expresó su enojo con sus ahora ex colegas. “Están vulnerando principios constitucionales como el derecho constitucional a la legítima defensa”, afirmó.

La Libertad Avanza había propuesto sólo suspender hasta marzo al senador aliado, pero el PRO y el radicalismo cambiaron de parecer a lo largo de la jornada. Sobre el cierre, el oficialismo acompañó la expulsión de Kueider.