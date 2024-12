¿Por qué la tradición no aconseja silbar de noche y qué puede pasar?

Por qué no se debe silbar de noche

Hay ciertas creencias populares que se mantienen vigentes con el paso de las generaciones y una de ellas le recomienda a las personas que no silben cuando es de noche. Las explicaciones que se desprenden son varias, pero hay una que se encuentra relacionada con una leyenda que se repite bastante en las provincias del litoral de la Argentina.

Son varios los relatos que se escuchan a lo largo y a lo ancho del país, pero una de ellas se encuentra enfocada en pedirle a las personas que no silben cuando la noche se apodera del día. Es aconsejable esperar a que salga el sol para no sufrir ningún riesgo. Lo mismo sucede cuando se escucha un silbido, porque rd recomendable no responderlo y caminar en dirección opuesta.

"Cuando vivía en Corrientes de chiquita me cagaron a pedos por silbar de noche “porque llamabas al pomberito” y yo de rebelde lo seguí haciendo, me fui a dormir y me caí de la cama cuando nunca jamás en mi vida me había pasado y hasta sentí que me habían empujado, no jodí más", manifestó Florci, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Un comentario que fue compartido por otras personas, y que es muy frecuente escuchar en esa región de la Argentina.

La tradición señala que silbar de noche puede convocar la presencia de entidades malignas, como es el caso del pomberito que suele enojarse por la presencia de este ruido y decide actuar en consecuencia. También hay comentarios que exponen que este espíritu suele molestarse con aquellos que le hayan pedido algo y no cumplieron con su agradecimiento. A modo de castigo produce un silbido que provocará cierta atracción.

Por otro lado, hay una leyenda bastante popular en diferentes países de América Latina que no recomienda concurrir a los cementerios de noche, pero mucho menos tomar la decisión de silbar. Esto puede provocar que ciertas presencias se nos peguen y nos acompañen hasta nuestro hogar con las consecuencias que puede llegar a tener.

