Jorge Macri cede ante Marra y avanza con un fuerte recorte en el Presupuesto de Ciudad: gasto político, publicidad y género

Avanza la sesión en la Legislatura porteña y el PRO no consigue todavía los votos para aprobar el paquete presupuestario 2025, clave en el año electoral. Cerca de Jorge Macri hay confianza en que se conseguirá aprobar el proyecto aunque todavía no está cerrado y por eso avanza un recorte en gasto político, publicidad oficial y políticas de género. Ese recorte es para acercarse a los pedidos de Ramiro Marra y Yamil Santoro. Aún así, todavía estudia propuestas de cambios sugeridas por la Unión Cívica Radical y Graciela Ocaña.

Tras un inicio demorado por conversaciones que avanzaban aunque sin un fin, en las últimas horas El Destape supo que en Uspallata se avanza en un nuevo recorte del Presupuesto para conseguir las adhesiones que se necesitan.

"Estamos trabajando para poder realizar un ajuste en el proyecto de Presupuesto para acercarse al recorte de gastos que se solicitó desde sectores vinculados a Ramiro Marra y Yamil Santoro", reconocieron cerca de Macri. Aunque no dieron mayores especificaciones, apuntaron que ese recorte se realizaría en áreas vinculadas con el gasto político, publicidad y políticas de género. "Este ajuste se suma al que viene realizando en contratos políticos, reducción de áreas, cargos jerárquicos, alquileres de autos y edificios", marcaron.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La fragmentación en distintos bloques políticos complica los planes del oficialismo, pero también y la sangría interna en el PRO. Hay tres legisladores de Patricia Bullrich que se recostaron en el rechazo que impulsan los de la Libertad Avanza y eso restó votos a los 29 que suele tener contemplando a aliados.

Y en cuanto a votos cerrados, todavía en la UCR y en Confianza Pública esperan que comunique el gobierno porteño si aceptan los cambios propuestos para patentes y ABL. En ambos casos se solicitó una reducción de la suba contemplada para el año que viene. De la redacción inicial a lo que llegó al recinto, el oficialismo ya había ajustado unos 300 mil millones de pesos. A eso, Marra pidió ahora otro ajuste de 500 mil millones de pesos.

Consultados por este medio, en Evolución se mostraban a favor de que gasten menos en gasto político y publicidad. Aunque pusieron oposición en cuanto al recorte en políticas de género. "Imagino q va en línea con la postura de la vicejefa de gobierno", lanzaron con chicana desde ese sector a Clara Muzzio, quien en el último tiempo se abocó a generar debates en redes sociales que ponían en discusión el discurso feminista.

Esta mañana, El Destape contó que el gobierno porteño trabajaba en la construcción de los 31 votos necesarios para conseguir el paquete presupuestario y el Código Urbanístico. Para ello, era clave la negociación con Ramiro Marra.

“Marra tiene la llave”, reconocieron desde distintos bloques. El libertario, peleado con Karina Milei, levantó su precio esta mañana con un tuit tajante: "Si el Gobierno de la Ciudad no baja impuestos y gastos por 500.000 millones de pesos, yo no voto el presupuesto. Sin mi voto no llegan". Marra se cotizó y Uspallata tuvo que ceder.

El legislador de La Libertad Avanza está enfrentado con la hermana del Presidente, quien meses atrás lo desplazó de la presidencia del bloque y puso allí a María Pilar Ramírez. En el oficialismo porteño reconocían que "El Jefe" presionaba a Marra para que no acompañe al PRO. “Si vota con Jorge, Karina lo va a romper”, apuntaron.