Tristeza en Cuestión de Peso por lo que contó Matías: "Un tumor"

Tristeza en Cuestión de Peso por la revelación de Matías: "Me detectaron un tumor".

Matías, participante de Cuestión de Peso (El Trece) que consiguió el alta médica con 54,2 kilos bajados, hizo un duro anuncio en el programa frente a Mario Massaccesi, los médicos nutricionistas y los televidentes. "La voy a pelear", comunicó el joven que sueña con pesar menos de 100 kilos.

Emocionado por haber recibido el alta médica y seguir su tratamiento fuera de cámaras para lograr su objetivo final -llegar a pesar menos de 100 kilos y "poder jugar al fútbol"-, Matías confesó que está preocupado por su salud: "No estoy pasando un buen momento laboral, económico como de salud. Tengo un problema... me detectaron un tumor en la boca, me tengo que operar y es una nueva lucha y la voy a superar". Tras revelar su condición, Matías contó cómo recibió el diagnóstico y la tranquilidad inicial que le manifestó el equipo médico: "Fui al dentista porque tenía inflamada la boca y resulta que tengo un tumor en la boca que los médicos tienen que extirpar. Aparentemente, gracias a Dios, parece que es benigno, pero uno está preocupado".

"Es una pequeña batalla más que me da el de arriba y la voy a pelear. Yo me estaba tratando en odontología de la UBA y me atendieron muy bien, pero hasta febrero no hay turno para hacerme un tratamiento de Periodoncia y eso me lo tengo que hacer antes de la operación. Y supuestamente me quieren operar en enero", sumó Matías, visiblemente preocupado. "Yo me estoy moviendo por otro lado para ver si puedo conseguir que me atiendan en otro hospital público", agregó.

En ese momento, el profesor de Educación Física Sergio Verón lo tranquilizó a Matías y le comunicó que la producción del programa se puso en contacto con una profesional médica de odontología, la doctora Mariana Gómez, para ayudarlo en su tratamiento pre-quirúrgico. En tono optimista, Mario Massaccesi miró a Matías y le dijo: "Imaginate lo que hubiese sido este momento con cincuentipico de kilos más, sin poder caminar (...) Ahora sos un tipo vital, más allá de esto puntual, que puede moverse por sus propios medios para ocuparte de esto que, en este momento, tenés que ocuparte".

"Sin tener 'la salud actual que tengo', no sé si llegaría a contarla. Cuestión de Peso me salvó la vida. La obesidad es igual a la muerte y acá nos dan la posibilidad de cambiar nuestra vida para bien, estoy muy contento de haber entrado al programa", cerró Matías, emocionado ante las lágrimas.

"Tres milanesas y postre": Participante de Cuestión de Peso se confesó y habló la balanza

Cuestión de Peso (El Trece) tuvo una jornada intensa luego de que una de las participantes más queridas terminara en la cuerda floja por comerse tres milanesas a la napolitana. "Me siento culpable", reveló la joven antes de subir a la balanza, que dio un número determinante para su futuro en el programa.

La situación que provocó dolor en Cuestión de Peso comenzó con Mario Massaccesi llamando al frente a "Camilota", la hermana del exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina, para que le cuente qué comió en su fin de semana y ella reveló que el sábado a las 12 de la noche comió tres milanesas fritas. "Y no solamente eso, eran a la napolitana. Las acompañé con ensalada de lechuga, tomate y cebolla morada (...) Me siento culpable", señaló la joven.

Bajándole el dramatismo a la revelación de Camila, el doctor Cormillot advirtió: "Se puede comer una milanesa frita, no es una tragedia". Luego, la participante reveló que "de postre" recibió la visita de una persona y Mario Massaccesi aprovechó para bromear: "¿Hubo besitos de postre?".

Pero a la hora de la verdad la balanza no mintió y si bien Camila debía pesar 117,3 para quedarse en el reality, pesó 118,1 y quedó eliminada de la competencia. "Cuando nos la jugamos puede pasar esto...", señaló el conductor ante Camila, quebrada en llanto. "Gracias por la oportunidad. Igual tenía ganas de irme. Están pasando muchas cosas, me quería ir con la frente en alto. Ayer le mandé un mensaje a Diego porque no quería venir, pero tuve a mi papá que me estuvo hablando y me dijo que si yo me voy, que me vaya con la cabeza en alto", soltó Camila, con dolor.