"No crean todo lo que se dice, no me quiero ir", pidió Izquierdoz

08 de julio, 2022 | 21.40

(Agrega declaraciones de Izquierdoz) El defensor y capitán de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, pidió hoy desde sus redes sociales que "no crean todo lo que se dice", en referencia a las versiones de su supuesta pelea con los dirigentes del club luego de quedar al margen del equipo que visitará mañana a San Lorenzo por la séptima fecha de la Liga Profesional. "En 15 años que juego al fútbol jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que se dice", expuso Izquierdoz desde su cuenta en la red social Instagram. "Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son", agregó. La salida de Izquierdoz del equipo que mañana enfrentará a San Lorenzo por la LPF, "es una medida que decidió el cuerpo técnico interino", había explicado más temprano el colombiano Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría de fútbol del club. "Dijeron que nosotros sacamos a Izquierdoz, que hubo un entredicho entre el cuerpo técnico y él. El jugador se va a concentrar y está a disposición del cuerpo técnico, ellos toman la decisión según lo que pretendan. No se de dónde salen las versiones distintas, acá hay un tridente (Ibarra-Herrón-Gracián) que toma las decisiones", dijo el "Patrón" en diálogo con ESPN. La no inclusión como titular -para jugar mañana ante el "Ciclón" en el Nuevo Gasómetro- del zaguero central, quien hace una semana arregló la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre, trajo varias conjeturas dentro del "mundo Boca". La principal sería que hubo una reunión por el tema premios para la Copa Libertadores antes del encuentro con Corinthians entre los referentes del plantel -aparte del "Cali" estaban Darío Benedetto, Marcos Rojo y Frank Fabra- y los integrantes de la secretaría de fútbol. En el medio llamó la atención la arenga en el túnel de Darío Benedetto, minutos antes de que comenzara el partido en la Bombonera que perdió por penales ante el "Timao". "Ellos ayer nos trataron de perdedores, entonces demostremos que nosotros queremos ganar, que nosotros somos ganadores", dijo el delantero en esa ocasión, y algunos pensaron que fue un mensaje hacia la dirigencia, y otros que fue para los hinchas de Corinthians. También se habla de otra reunión que habría ocurrido después del partido entre los referentes y algún integrante de la comisión de fútbol por la salida del entrenador Sebastián Battaglia. Sobre ese punto, Bermúdez dijo hoy que "en ningún momento hubo una reunión para que haya uno afuera u otro adentro. Son especulaciones y la gente entiende cómo se manejan estas situaciones". "Hoy tenemos un tridente técnico que toma sus decisiones y que respetamos muchísimo", cerró el exfutbolista colombiano. Con información de Télam