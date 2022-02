"Hablé mucho con Riquelme", contó 'Pol' Fernández en su vuelta a Boca

El mediocampista Guillermo 'Pol' Fernández contó este miércoles que habló "mucho" con Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, en la previa de su regreso por tercera vez al club, en el que será dirigido por Sebastián Battaglia.

"Con Román hablé mucho de fútbol y de la vida. Tenemos un aprecio mutuo. En cuanto se dio la posibilidad de volver no lo dudé aunque me mantuve al margen porque la negociación se hizo de club a club. Estoy feliz de volver", expresó el futbolista en la conferencia de prensa de presentación.

"A Sebastián (Battaglia) lo conozco desde hace un tiempo, sé cómo trabaja y estoy para ayudar en lo que me necesiten", apuntó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el acto también estuvieron el presidente, Jorge Amor Ameal, y el colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo del Fútbol junto con otros ex futbolistas de la institución.

En la previa, Ameal lamentó la muerte del exdirectivo Roberto Digón, a quien calificó como "gran persona y dirigente" y le agradeció "todo lo hecho por la institución" en sus años en el club entre la década de los noventa y la del 2000.

"Pol está de nuevo en casa, terminó la novela y como todas tiene final feliz. Estamos contento de que haya vuelto a Boca", afirmó el mandatario tras la negociación con Cruz Azul de México, de donde quedaba libre en junio de este año.

El futbolista explicó que su tercer ciclo lo agarra en "un gran momento" aunque deberá ponerse "al día" con sus compañeros que llevan una "pretemporada excelente".

Fernández, de 30 años, cumplió dos ciclos previamente en Boca y además pasó por Rosario Central, Godoy Cruz, Atlético de Rafaela y Racing en el país.

Con la camiseta del "Xeneize" conquistó una Copa Argentina, una Superliga Argentina y una Copa Diego Maradona aunque ahora pretende ir "por todo".

En su carrera también festejó con Racing una Superliga Argentina y con Cruz Azul en México con una Supercopa MX, un Torneo Clausura y un Campeón de Campeones.

"No tengo un lugar específico a donde me van a poner, en el medio conozco todos los puestos y no tengo problema. Aportaré lo mío en el puesto que me toque. Vengo a pelear mi lugar. El equipo tiene mucha jerarquía y calidad", detalló Fernández.

"Con el correr de los años aprendí a tener un poco de todo para aportar lo que mi equipo necesite, antes me caracterizaba por jugar más que por defender aunque cambié porque el fútbol argentino es muy complejo de lo contrario", aseguró.

Además, a lo largo de toda la conferencia, el volante repitió que llegó para "pelear un lugar en el equipo" y resaltó una y otra vez que no tiene su puesto "garantizado" por el gran nivel del plantel.

"Vine para hacer las cosas bien, el entrenador decidirá después si me toca estar adentro o no. Mi idea es trabajar cada día para complicarlo en la pelea por un lugar, acá es día a día sin dejar de lado la intensidad y estar al cien", argumentó.

"Conozco a la mayoría de los jugadores, ya pasé a saludar y a la tarde nos veremos de nuevo. Queremos que Boca sea mejor todos los días", destacó.

A su vez, subrayó sobre los talentos jóvenes del club cuando le consultó Télam: "Hay algunos chicos que subieron hace poco y se les nota las ganas que tienen de estar, para empujar hacia adelante y hacerle al DT las cosas difíciles. Yo los acompaño en su crecimiento, quiero que vean en mí a un amigo, más allá de ser un compañero".

"Tendremos mucha competencia interna y eso nos mejorará para afrontar cada torneo. Me parece que tendremos un año muy bueno", insistió.

"Veo un plantel muy rico en calidad. Seguramente vamos a querer jugar todos, vamos a trabajar para eso, la competencia interna hará que seamos mejores. Ojalá sea un año lindo parta todos y sea algo muy bueno", opinó.

Boca también contrató al defensor central Nicolás Figal (Inter de Miami) y al centrodelantero Darío Benedetto (Elche de España), con la Copa Libertadores y la Copa de la Liga Profesional en la mira.

Sin embargo, Jorge Bermúdez fue enfático frente a la consulta de si se retiraban del mercado de pases: "No nos conformamos con esto. Queremos más y vamos a estar todos los días trabajando y queremos lo mejor para la institución. No nos retiramos pero estamos felices por los jugadores que han llegado. Estamos atentos todos los días las 24 horas".

"A Román le dicen el loco, me parece que cada día está más loco porque todo el tiempo está pensando lo mismo, estoy orgulloso de ser su amigo y no claudicaremos en entregarle al hincha de Boca lo que merece", respaldó el excentral.

Según averiguó Télam irán por un volante creativo y otro delantero, ya caída la opción del paraguayo Ángel Romero. Los nombres en carpeta son Facundo Farías, el colombiano Roger Martínez y el peruano Christian Cueva.

La negociación por Farías avanzó en los últimos días cuando Colón preguntó por Ramón Ábila, también pretendido por Independiente y Huracán aunque solamente saldrá si es vendido.

El plantel se entrenará por la tarde en el predio de Ezeiza y continuará con la puesta a punto contra Gimnasia y Esgrima de La Plata este viernes por la mañana.

Benedetto tiene una molestia en la espalda que no le permitió entrenarse ayer pero no reviste importancia y se aguardan los regresos del lateral derecho Luis Advíncula y del central Carlos Zambrano, quienes anoche jugaron para Perú ante Ecuador el partido por las Eliminatorias Sudamericanas en Lima.

El conjunto de Battaglia debutará el domingo 13 de febrero en la zona 2 contra Colón de Santa Fe, el campeón vigente, como local.

Con información de Télam