"Pudimos haber hecho algo más para conseguir un mejor resultado", dijo Eduardo Domínguez

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de la Plata, destacó "sumar siempre es bueno y más ante este tipo de rivales como Defensa y Justicia que es muy buen equipo", aunque apuntó que como se dio el partido cree que pudieron "haber hecho algo más para conseguir un resultado mejor".

"El partido nos llevó a poner más gente en la mitad de la cancha y entrar más por el medio. Intentamos generar otros caminos para tener más juego juego y que no sea solo Benjamín (Rollheiser), que cuando lo tapan nos complican", expresó el DT albirrojo, quien añadió que "a Mauro (Boselli) no lo quisimos arriesgar de entrada".

En cuanto a los partidos que se le vienen a Estudiantes, Domínguez manifestó: "Tenemos buenos descansos y buenos entrenamientos. El viernes nos toca Banfield en casa y después la Copa en Paraguay con bastante tiempo para recuperarnos, por lo que siempre intentamos poner lo mejor".

En otro tramo de la conferencia de prensa, Domínguez reconoció que "el empate llegó en un momento indicado y más teniendo en cuenta lo que se dio en el segundo tiempo. No pudimos lograr lo que pensamos para desequilibrar. Once contra once era trabado, muy de mediocampo, pero después ellos se pusieron a defender con uno menos e hicieron un trabajo muy bueno".

"El partido se desarrolló en una sola fase y ante una situación similar debemos mejorar lo hecho hoy. El aspecto defensivo no lo podemos analizar. El gol de ellos fue una falla puntual y después no llegaron más", concluyó el entrenador.

Por su parte, Benjamín Rollheiser remarcó: "nos vamos con bronca, no conseguimos lo que buscábamos. Se nos cerraron y no encontramos los espacios. Queríamos ganar para estar más arriba y no pudimos", completó.

Con información de Télam