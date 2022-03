"Patético y prepotente": la definición de un rival de Higuaín en la MLS

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, quien se desempeña en Inter Miami de la Liga de Estados Unidos de Fútbol (MLS), no es admirado por todos su rivales y la muestra más clara es la opinión que tiene Fabian Herbers, el delantero alemán del Chicago Fire, que lo tildó de "patético y prepotente", según lo informó hoy la prensa estadounidense.

Al preguntarle si cambiaría su casaca con Higuaín, Herbers le dijo a Chicago Today: "A la mierda con ese hombre. Ese tipo es muy patético. No quiero nada de él. Obviamente tiene mucha presencia en el campo, pero cada vez que un compañero hace un pase incorrecto o algo así, o no le pasa el balón, se queda parado con una cara negativa".

Higuaín llegó en 2020 a la MLS y en el Inter Miami suma 39 cotejos y 13 goles luego de una inmensa trayectoria que comprende equipos como River Plate, Real Madrid (España) Nápoli, Juventus y Milan (Italia) y Chelsea (Inglaterra), sumando además 14 partidos y cinco goles en tres Mundiales con el seleccionado argentino.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Herbers, de 28 años, quien además jugó en Philadelphia Union y que en su carrera en la MLS no alcanzó relevancia, agregó: "Higuaín es un prepotente. Su lenguaje corporal es terrible. No me gustaría ser su compañero. En la cancha es negativo y destructivo con sus propios compañeros a quienes se supone que debe de ayudar. Va a ser una temporada muy larga para Miami si no cambia eso".

Con información de Télam