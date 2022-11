Canadá le ganó a Japón en un amistoso entre los dos mundialistas

Canadá superó a Japón, en un duelo entre mundialistas, por 2 a 1 en el estadio Al Maktoum Stadium, de Emiratos Árabes Unidos, en el último amistoso previo a Qatar 2022.

El gol nipón lo marcó Yuki Soma (9m. PT) y los tantos canadienses fueron convertidos por Steven Vitória (21m. PT) y Lucas Cavallini (49m. ST, de penal), en un encuentro que tuvo el arbitraje del emiratí Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali.

Japón debutará el miércoles contra Alemania, a las 10, en el grupo E, mientras que Canadá lo hará el mismo día, a las 16, en la zona F.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

= Síntesis del partido =

Japón: Shuichi Gonda; Hiroki Sakai, Ko Itakura, Shogo Taniguchi y Hiroki Ito; Ao Tanaka y Gaku Shibasaki; Yuki Soma, Takumi Minamino y Takefusa Kubo; Takuma Asano. DT: Hajime Moriyasu.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller y Samuel Adekugbe; Tajon Buchanan, Atiba Hutchinson, Samuel Piette y David Junior Hoilett; Jonathan David y Cyle Larin. DT: John Herdman.

Goles en el primer tiempo: 9m. PT Soma (J) y 21m. Vitória (C).

Goles en el segundo tiempo: 49m. Cavallín, de penal (C).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Ayase Ueda por Asano (J), Miki Yamane por Sakai (J), Ritsu Doan por Kubo (J) y Ismael Koné por Piette (C), 14m. Jonathan Osorio por Buchanan (C), Mark-Anthony Kaye por Hutchinson (C) y Richie Laryea por Adekugbe (C), 21m. Yuto Nagatomo por Yuto Nagatomo (J) y Daichi Kamada por Tanaka (J), 25m. Joel Waterman por Johnston (C) y Lucas Cavallini por Larin (C) y 40m. Maya Yoshida por Minamino (J).

Árbitro: Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali.

Cancha: Al Maktoum Stadium.

Con información de Télam