Dos argentinos goleadores en la noche de sábado del fútbol de Ecuador

Los delanteros argentinos Víctor Figueroa y Juan Manuel Tévez convirtieron un gol cada uno para Aucas, que anoche igualó un vibrante encuentro como visitante ante Liga Deportiva Universitaria de Quito (4-4), por la quinta fecha de la segunda etapa del campeonato de Primera División del fútbol de Ecuador.

Figueroa, de 38 años y exjugador de Newell’s, abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo. Tévez, de 34, con inferiores en el club del Parque de la Independencia y un extenso recorrido en Brown de Puerto Madryn, estableció el provisorio 2-0, a los 18m. del capítulo inaugural.

En Aucas, equipo que dirige el DT argentino Héctor Bidoglio (exentrenador de Newell’s), también se alistó el punta Nicolás Silva (ex Argentinos Juniors y Huracán).

En Liga Deportiva Universitaria, a las órdenes del DT santafesino Pablo Marini (ex Newell’s y Unión de Santa Fe), se alistaron Zaid Romero (ex Villa Dálmine), Lucas Piovi (ex Arsenal) y Tomás Molina (ex Ferro).

Además, Mushuc Runa, con una anotación de Santiago Giordana (ex Chacarita) y con la expulsión de Gaspar Vega (ex Temperley), igualó 1-1 con Barcelona de Guayaquil, que tuvo a Jorge Célico como DT, además de contar con los concursos del arquero Javier Burrai (ex Brown de Puerto Madryn) y Emmanuel Martínez (ex Chacarita Juniors).

Por su lado, el ascendido Cumbayá, con las actuaciones del arquero chaqueño Joaquín Pucheta (ex All Boys) y del defensor Christian Cepeda (ex Los Andes), le ganó por 2-0 a Técnico Universitario de Ambato, que mostró el desempeño del defensor Oscar Sainz (ex Nueva Chicago).

Con información de Télam