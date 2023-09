Con Pavón y Battglia titulares, Atlético Mineiro venció a Cuiabá en el Brasileirao

Atlético Mineiro, con el delantero argentino Cristian Pavón y el mediocampista Rodrigo Battaglia como titulares, venció como local a Cuiabá por 1 a 0, en el cierre de la 24ta fecha de la Serie A de Brasil, también conocida como Brasileirao.

El único tanto del encuentro lo convirtió el volante Paulinho, sobre los 42 minutos de la etapa inicial, que le sirvió para mantener la novena posición (37 puntos) y afirmarse en puestos de Copa Sudamericana.

Además, en el conjunto dirigido por el DT brasileño Luiz Felipe Scolari, ingresó el mediocampista argentino ex Racing Club, Matías Zaracho, mientras que el defensor Renzo Saravia, también ex académico, estuvo en el banco, pero no entró.

Por otro lado, en el último encuentro disputado ayer por la misma fecha, el líder Botafogo cayó como visitante ante Corinthians por 1 a 0, con tanto del zaguero Gil.

A pesar de la derrota, tercera consecutiva, el equipo de Río de Janeiro mantuvo el liderazgo en el Brasileirao con 51 unidades, siete por encima del escolta Palmeiras, que visitará el jueves a las 21.30 a Boca Juniors por la primera semifinal de Copa Libertadores.

Al cierre de la fecha, las posiciones son las siguientes: Botafogo con 51 puntos; Palmeiras 44; Gremio 43; Bragantino 42; Fluminense 41; Paranaense y Flamengo 40; Fortaleza 38; Atl. Mineiro 37; Corinthians 30; Cuiabá, Cruzeiro e Internacional 29; San Pablo 28; Goias 26; Bahia 25; Santos 24; Vasco da Gama 23; América MG 17 y Coritiba 14.

Con información de Télam