DT seleccionado admitió necesidad de reestructurar equipo y fijó objetivo de ganar Juegos Odesur

(Por Marcos González Cezer).- El director técnico del seleccionado argentino de canotaje de velocidad, Diego Cánepa, afirmó hoy que necesita "tiempo para hacer una reestructuración en el equipo para incorporar jóvenes de nivel a los de experiencia", fijó como objetivo ganar los los Juegos Odesur de Paraguay en octubre y elogió al palista Agustín Vernice -finalista en los Juegos Olímpicos de Tokio- al expresar "aún no llegó a su limite".

"En nuestra planificación definimos este año como de reestructuración para que en 2023 podamos ir con objetivos bien grandes ya que están los Juegos Panamericanos de Chile y las clasificaciones olímpicas mundiales", explicó Cánepa, de 45 años, en declaraciones a Télam.

Además, el DT se refirió a Agustín Vernice -ganador de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019 y que logró en Tokio el diploma olímpico al culminar octavo en la final A (del primero al noveno puesto) en la prueba K1 1000 metros.

"Estar en la final olímpica sin dudas da confianza y hace pensar que se puede ir más arriba. Pero todo depende de la evolución que pueda seguir teniendo. Hasta Tokio fue excelente y no por el resultado sino por el rendimiento. Creo que manteniendo el nivel obtenido y mejorando algunas capacidades competitivas el techo de Agustín no llego aún a su limite", destacó.

Cánepa está en el cargo desde 2011 en su segunda etapa frente al equipo (ya lo hizo de 2000 a 2006).

El canotaje "albiceleste" logró el primer puesto por país en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, con cuatro medallas de oro; una de plata y dos de bronce, superó a potencias como Canadá y Cuba y dio un salto de calidad en la historia del deporte ya que nunca había superado el cuarto lugar entre los países del continente.

-Télam: ¿Cuáles son los máximos objetivos del seleccionado en este año?

-Diego Cánepa: Cada año del ciclo olímpico tiene características particulares. Si bien este es un ciclo anómalo por la pandemia, necesitamos tiempo para hacer una reestructuración en el equipo, incorporando atletas jóvenes de nivel a los de experiencia. Por eso, toda la primera parte del año será de transición y los eventos son claves para reformular embarcaciones, hacer estrategias futuras y hacer experiencia. Con toda la preparación queremos asistir a los Juegos Odesur de Paraguay, en octubre, con un equipo formado que intente ganar el evento.

-T: El seleccionado competirá este en las Copas del Mundo de República Checa y Polonia. ¿Buscás resultados o tenés otros objetivos?

-DC: Como dije antes la reformulación incluye un cambio en el reglamento olímpico con la pérdida de dos pruebas y la inclusión de nuevas modalidades. Para esa reformulación las copas del mundo serán fundamentales para ir vislumbrando el futuro. Claramente son competencias de preparación. En el caso de Agustín Vernice competirá en más eventos además de su prueba para lograr capacidad en ritmos competitivos.

-T: El evento mas importante del año es el mundial de Canadá de julio. ¿Qué objetivo trazaste para el equipo nacional?

-DC: El mundial será importante tanto como los Juegos Odesur. En un año post olímpico con tantos cambios necesitamos dar tiempo a todo nuestro equipo para reformularse y acomodar los objetivos. En nuestra planificación lo definimos como un año de reestructuración para que el año que viene podamos ir con objetivos bien grandes ya que serán los Juegos Panamericanos de Chile y las clasificaciones olímpicas mundiales. Queremos ganar los Juegos Odesur por equipos, es decir ser primeros en el medallero y en los juegos panamericanos lograr al menos dos oros. De los cuatro que logramos en Lima hoy dos pruebas que ya no están y eso abre un nuevo panorama donde intentaremos dar pelea en todas.

-T: Agustín Vernice, máxima figura del canotaje nacional, expresó, en diálogo con Télam: "disputar una final en un juego olímpico sin dudas me dio más confianza y ratificó que puedo pelear en la élite mundial". ¿Coincidís con esa mirada?

-DC: Estar en la final olímpica sin dudas da confianza y hace pensar que se puede ir más arriba. Pero todo depende de la evolución que pueda seguir teniendo. Hasta Tokio fue excelente y no por el resultado sino por el rendimiento. Recordemos que para llegar a la final olímpica Agustín batió el récord olímpico establecido en 1996 por el noruego Knut Holmann, de 3m25s78 con 3m24s734/100. Si hablábamos antes de Tokio hubiera dicho que con eso seguro que lograba medalla y, sin embargo, le alcanzó para llegar a la final. Por eso creo que manteniendo el nivel obtenido y mejorando algunas capacidades competitivas el techo de Agustín no llego aún a su limite.

-T: En diciembre pasado, el canotaje nacional cerró el año ganando el Campeonato Sudamericano de velocidad en Montevideo, Uruguay. ¿Qué indicó o que pautas fijó?

-DC: El Sudamericano es una gran medida de rendimiento sobre todo para las categorías inferiores, que es el primer escalón internacional para muchos y siempre queremos ser lideres en la región. No solo en la calidad del resultado sino en la cantidad de deportistas porque de en estos grupos están los futuros talentos olímpicos. Si bien ganamos por muchas medallas de diferencia hay modalidades donde todavía no tenemos desarrollo y es ahí donde intentamos revertirlo.

-T: ¿Qué análisis hiciste de la performance de Argentina en los Primeros Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia, en 2021, en los que obtuvo cinco medallas de oro, una de plata y dos de bronce.

-DC: Cuando planificas las cosas y las podes llevar a cabo tenés muchas más posibilidades de que te vaya bien. En este caso, pusimos el foco en este evento aumentando el tiempo de concentración y la dedicación de los entrenadores de formación durante gran tiempo incluso en tiempos de pandemia. Los deportistas se comprometieron con el proyecto y por eso salió como estaba previsto.

-T: Es tu segunda etapa al frente del seleccionado. ¿Qué desafíos te planteas?

-DC: Es inevitable ser cada vez mas exigente con los objetivos. Como objetivo personal me gustaría ayudar y contribuir a que un atleta argentino gane una medalla olímpica. Como director nacional no puedo tener un solo objetivo porque hay varios equipos dentro del mismo, donde muchos están en otras etapas de rendimiento o formación y debemos plantear los objetivos para cada uno de ellos. Los objetivos deben ser superadores y alcanzables para cada uno de los equipos y ese será el éxito o no. Es claro que la instancia en la que está Agustín hoy es un logro superador y alcanzable de pelear en la zona de medallas pero fue cumpliendo cada uno que trazamos. Queremos que los que están en otras etapas también puedan llegar y lograr objetivos para que el canotaje nacional sea cada vez más grande.

