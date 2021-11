Tite convoca al defensor Gabriel Magalhães para la doble fecha ante Colombia y Argentina

El seleccionado de Brasil, Tite, convocó hoy al defensor Gabriel Magalhães de cara a la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022 ante Colombia y Argentina, por la 13ra. y 14ta. fecha, respectivamente.

El defensa de Arsenal de Inglaterra sustituye a Lucas Veríssimo, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha el domingo pasado en su compromiso con Benfica por la liga portuguesa.

El seleccionado líder de las Eliminatorias Sudamericanas ya tiene a 12 futbolistas en San Pablo para el inicio de la semana de entrenamientos.

Alex Sandro, Danilo, Fred, Ederson, Gabriel Jesus, Casemiro, Éder Militão, Vinicius Jr., Marquinhos, Neymar, Thiago Silva y Gabriel Chapecó llegaron al Hotel Pullman Guarulhos y se sumaron a Philippe Coutinho, quien ya estaba desde el domingo.

Emerson Royal, Gerson y Antony se incorporarán en el transcurso del día y para mañana están previstos los arribos de Alisson, Fabinho, Raphinha, Matheus Cunha, Renan Lodi y Lucas Paquetá.

Coutinho, actual volante de Barcelona de España, habló con la prensa y dijo que se siente "muy bien" en lo físico luego de las lesiones que lo marginaron de la actividad.

"Es obvio que quedarse nueve meses afuera no es fácil, viniendo de tres cirugías seguidas en la misma rodilla, pero desde que regresé no siento ningún dolor, ninguna molestia. Me siento bien. Regresé en septiembre y ha pasado un tiempo, estoy feliz de estar de regreso. Es como si fuera la primera vez, así lo veo cada vez que estoy en la plantilla", indicó Coutinho.

"Tenemos dos partidos importantes como lo son Colombia y Argentina. Nos preparamos lo mejor posible para jugar un gran partido y sumar tantos puntos como podamos. Esperamos hacer un gran partido contra Argentina también", señaló el ex Liverpool de Inglaterra.

Con información de Télam