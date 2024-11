El inesperado plan de Costas con una joya de Racing pensando en la Sudamericana

Racing: el inesperado plan de Costas con una joya pensando en la Sudamericana

Racing Club enfrentará a Cruzeiro el próximo sábado 23 de noviembre por la gran final de la Copa Sudamericana y Gustavo Costas prepara al equipo para dicho compromiso. Casi una semana antes tendrán que jugar ante San Lorenzo por la Liga Profesional de Fútbol y el DT tomó una fuerte decisión con una joya del plantel que no pasó desapercibida. Su plan tiene que ver con este cruce histórico que se desarrollará en Asunción, Paraguay, donde sus dirigidos pueden cortar una larga racha sin títulos internacionales.

El futbolista en cuestión es Baltasar Rodríguez, quien si bien es parte de la Primera de la "Academia" no es de los que más minutos suman. El volante de 21 años surgido de las inferiores volverá a la Reserva para un duelo por demás especial correspondiente a los octavos de final de dicho torneo. Es que los comandados por Juan Vita se verán las caras con su par de Boca Juniors este viernes 15 de noviembre a partir de las 21hs y será una buena medida para que el mediocampista no sólo juegue, sino que se perfile para estar en el duelo decisivo del certamen continental contra los brasileños, pero no sólo para este partido.

Es que los de Avellaneda se enfrentarán a San Lorenzo el próximo domingo 17 de noviembre a las 17:30 por la Liga Profesional y es probable que Rodríguez también aparezca en cancha. Por supuesto, si es que juega ante el "Xeneize" probablemente comience desde el banco de los suplentes, aunque esto dependerá de la decisión que tome Gustavo Costas. Claro que, la principal prioridad es la Copa Sudamericana, pero tampoco pueden perder de vista el campeonato.

En el hipotético caso de que Racing caiga ante Cruzeiro en la final, la única manera de meterse en la Copa Libertadores del año próximo será a través de la tabla anual. Actualmente ocupan el tercer lugar con 61 puntos y hoy clasificarían por esta vía junto a Vélez Sarsfield y River con todavía cinco fechas por delante. El dato positivo que también ilusiona a la "Academia" pensando en 2025 es que si el "Fortín" gana el torneo liberará un cupo y lo beneficiará para cumplir dicho objetivo.

Baltasar Rodríguez sumará minutos en Reserva a una semana de la final de la Copa Sudamericana

Los números de Baltasar Rodríguez con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 62.

: 62. Goles : 7.

: 7. Asistencias: 4.

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro

La gran final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 23 de noviembre entre Racing y Cruzeiro de Brasil. La "Academia" volverá a reeditar con el elenco brasileño las finales de la Supercopa de 1988 y 1992, la primera con el título (2-1 y 1-1) y la segunda como subcampeón (0-4 y 1-0). El encuentro se disputará en La Nueva Olla, estadio de Cerro Porteño de Paraguay.

Costas alarmó a Racing sobre su futuro a días de la Sudamericana

Mientras Racing ya pone el poco en lo que será la final de la Copa Sudamericana, una preocupación inesperada se generó en torno al entrenador. Es que Gustavo Costas, ídolo de la institución, puso en duda su futuro en el club después de fin de año y hay alarma en los hinchas. En una entrevista con el medio paraguayo Deporte Total, el DT mostró su felicidad por el momento que está pasando en el club de sus amores. "Agradezco a Dios por estar viviendo este momento. Se da todo, esto es un sueño y ojalá se pueda lograr", comenzó diciendo respecto a la final sudamericana que se jugará el 23 de noviembre en Asunción.