La incómoda declaración de un sindicalista sobre el gobierno de Milei: "Tiene razón"

En un encuentro del sindicato de La Fraternidad en Santiago del Estero, el secretario General de los maquinistas, Omar Maturano, expresó que el gobierno de Javier Milei "en algunas cosas tiene un poco de razón" y que "el Estado de 20 ministerios era una joda". Las concesiones del líder de los maquinistas a la gestión del Presidente que busca privatizar los ferrocarriles fueron cuestionadas desde el entorno de los sectores más duros de la CGT, como el que encabeza el camionero Pablo Moyano.

"Ya retrocedimos un montón pero en algunas cosas, nos guste o no este gobierno o estemos enojados, tiene un poco de razón. Tuvimos un Estado excesivo. No podíamos tener uno con 20 ministerios. Ministerio de esto y ministerio de lo otro. Era una joda muchachos", expresó Maturano. Y, en alusión a la gestión de Alberto Fernández, graficó que "era agarrar la maquinita, hacer plata y tirar la plata" y que "así le fue al gobierno anterior". De todos modos, afirmó que la administración mileista "no nos va a dar nada. Nos va a sacar y que "vamos a volver a los años 90 o peor".

Los dichos de Maturano desconcertaron a las ramas sindicales más lejanas al Gobierno. Según pudo saber El Destape, desde el entorno del dirigente camionero Pablo Moyano, hubo "molestia y desconcierto" por estas expresiones.

Volviendo al discurso de Maturano, también de opinó sobre el gremialismo: "Ojo, que no los traicionen, que no los traicionen con las nuevas empresas privadas como en los 90 que se nos fueron hasta los propios dirigentes sindicales. No se puede perdonar la traición y menos la traición en la clase trabajadora".

Luego, el maquinista lanzó cuestionamientos a los sindicatos aeronáuticos, a los que vinculó con el posible fin de la Mesa Nacional del Transporte. "Son Aeronavegantes. No conocen el verdadero sindicalismo ni la verdadera pobreza y eso nos va a romper", espetó.

“La Mesa Nacional del Transporte, que fue idea de La Fraternidad, que hizo el paro de 30 de octubre, también se va a desarmar. No se va a desarmar por nosotros, sino por otros sindicatos que no tienen historia ni tienen lucha, son pilotos de avión, muchachos”, afirmó. Y finalizó: "Lo importante es que no se rompa nuestra organización sindical. Tenemos que defender a nuestro sindicato y a nuestras empresas de una manera lógica, no ir a una pelea para que nos destruyan. Tenemos que pensar. No es parar por parar".