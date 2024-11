Dibu Martínez cruzó a la FIFA por la sanción: "Hay gente que hizo cosas peores"

Emiliano Martínez ocupará nuevamente el arco de la Selección Argentina enfrentando a Paraguay, luego de una suspensión de dos partidos que le impuso la FIFA por agredir a un camarógrafo tras la derrota ante Colombia. El arquero del Aston Villa no tuvo reparos en referirse a este episodio, justificando su comportamiento y lanzando una crítica hacia los hinchas colombianos.

Tras el partido ante la selección cafetera, un camarógrafo lo siguió durante varios minutos, lo que provocó la ira de Martínez. “Yo felicitaba a cada uno de los jugadores y la cámara me seguía, riéndose de mí. No lo emitieron por TV. Entiendo que esté trabajando, pero también tiene que respetarme. He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí", sentenció.

La FIFA no pasó por alto este incidente y decidió sancionarlo, por lo que se perdió los encuentros ante Venezuela y Bolivia. Sin embargo, el arquero no dudó en expresar su malestar respecto a su suspensión: “He trabajado toda mi vida para estar en la selección. Me han suspendido dos partidos, mientras que hay gente que ha hecho cosas mucho peores. Algunos hablan de arrogancia o de mal comportamiento. No me importa lo que digan de mí”, sentenció el arquero.

La rivalidad entre Dibu y Colombia tiene una larga trayectoria. Desde el choque con Yerry Mina en las Eliminatorias previas a la Copa América 2021, hasta el memorable campeonato continental donde se destacó con su famoso “Mirá que te como” durante la tanda de penales. Los antecedentes parecen haber dejado huella, ya que los hinchas colombianos no suelen tener buenas palabras hacia él. “Los hinchas colombianos me insultaron durante todo el partido. Les habíamos ganado dos veces, así que es normal que no les caiga bien”, finalizó Dibu, ironizando sobre la situación.