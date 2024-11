El aviso que recibió Dybala de su DT que sorprende en la Selección Argentina: "Lo que quiera"

Paulo Dybala recibió un fuerte aviso de su nuevo DT de Roma luego de no haber sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

La Roma de Italia anunció a su nuevo entrenador y, lejos de ocultar sus pensamientos, dio que hablar. Es que Claudio Ranieri, experimentado DT de 73 años, analizó el plantel de "La Loba" y dejó un fuerte aviso sobre Paulo Dybala, uno de los mejores jugadores del plantel que no fue citado a la Selección Argentina.

La temporada 2024/2025 no viene siendo la soñada ni mucho menos para Paulo. Algunas lesiones musculares y determinaciones de los entrenadores no le permitieron tener la continuidad esperada y su futuro en el conjunto de la capital italiana parecía entrar en dudas, sobre todo por la cláusula de recisión de 13 millones de euros que tiene en su contrato. Sin embargo, todo podría cambiar en los días venideros.

Durante su presentación oficial, Ranieri fue consultado sobre la baja cláusula de la "Joya" y dejó en claro su parecer: "Dije que haré lo que quiera. No me interesan cláusulas ni cosas así. Elijo a quien quiero. Una vez tuve un presidente que me dijo que si dejo jugar a un jugador, me hubiera mandado a casa, me fui a casa... Ya sabes cómo soy, le hablo a la cara a Dybala, enseguida dije que elijo a quién quiero y él (Ghisolfi) dijo bueno".

Además, a diferencia de lo que sucedía con Ivan Juric, el exentrenador de Leicester resaltó que Dybala tendrá más posibilidades a partir de ahora. "Paulo está en otra categoría, hace la diferencia. Vamos a jugar cada tres días y tengo dudas de si podrá jugar siempre, pero yo lo dejaría jugar 90 minutos en cada partido, si puede hacerlo, no lo sacaré”, destacó Ranieri sobre el cordobés.

Para finalizar, el DT que tuvo un conflicto con Ariel Ortega en Valencia de España, se ilusionó con que Paulo se entienda con otro argentino: "Creo que (Matías) Soulé y Dybala pueden jugar juntos pero el equipo es una cuestión de equilibrio". Aunque dejó en claro que todo dependerá de las necesidades del equipo: "No puedo prometerles esto porque si no lo siento entonces no lo haré".

Los números de Dybala en Roma

85 partidos oficiales desde el 2022.

36 goles.

18 asistencias.

Sin títulos conseguidos.

Eliminatorias 2026: cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina

La Selección Argentina atraviesa un momento de altibajos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Después de la última derrota ante Paraguay en Asunción, el equipo dirigido por Lionel Scaloni necesita recuperar el rumbo para mantener el primer puesto en la tabla de posiciones.

El conjunto albiceleste, que suma 22 puntos y lidera las eliminatorias, tuvo resultados diversos en sus últimas presentaciones. Con un empate ante Venezuela en Caracas, una goleada sobre Bolivia en el Monumental y la reciente caída ante Paraguay, el equipo nacional buscará cerrar el año con una victoria ante Perú.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

La Selección Argentina volverá a disputar un partido oficial el próximo martes 19 de noviembre. El encuentro, correspondiente a la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, se jugará en La Bombonera desde las 21 horas, donde el conjunto nacional recibirá a Perú.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará dejar atrás la derrota sufrida ante Paraguay en Asunción, donde cayó por 2-1 en el estadio Defensores del Chaco. El gol de Lautaro Martínez no fue suficiente ante una selección paraguaya que jugó un partido tacticamente perfecto. Este resultado negativo marcó un punto de inflexión en la campaña del seleccionado, que venía de conseguir una importante victoria ante Bolivia en el Monumental.

La Selección mantiene el liderazgo en la tabla de posiciones con 22 puntos, en el camino hacia el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Perú, por su parte, debe enfrentar primero a Chile en Lima este viernes, en un encuentro crucial para sus aspiraciones de clasificación. El equipo peruano intentará sumar puntos que lo acerquen a la posibilidad de disputar el repechaje, lo que augura un partido intenso en La Bombonera. Así, el equipo de Messi buscará ampliar esta ventaja ante un rival que llega necesitado de puntos, ya que se encuentra en las últimas posiciones de la tabla.