Newell's cayó en su visita Corinthians en la ida por los octavos de final de la Sudamericana

Newell's Old Boys cayó esta noche por 2 a 1 en su visita a Corinthians, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Arena Corinthians, de la ciudad brasileña de San Pablo.

Marcos Portillo abrió el marcador para Newell's en el final del primer tiempo, pero Corinthians lo dio vuelta en el complemento con tantos de Yuri Alberto, de penal, y de Wesley, en la primera parte del complemento.

Corinthians y Newell's jugaron un buen primer tiempo, en el que alternaron el dominio y las situaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Corinthians salió decidido a imponer condiciones al extremo que apenas habían jugado un minuto cuando Biro quedó solo frente al arquero, tras una buena habilitación de Maycon, pero Velázquez se la pellizcó justo desde atrás.

A los cuatro minutos Matheu desbordó y mandó un buen centro desde la izquierda, pero esta vez Biro cabeceó muy desviado, solo frente al arco.

Sin embargo Newell's, que la pasaba mal en el comienzo, respondió a los siete minutos cuando Ferreira picó a buscarla al área tras un yerro de Murillo, quien se rehízo y la punteó hacia atrás, en una pelota que el arquero Cassio salvó al córner en gran forma, en la llegada más clara del comienzo del partido.

Paulatinamente el arquero Lucas Hoyos comenzó a erigirse en la figura del primer tiempo con atajadas clave, como la de los 10 minutos cuando le ganó el mano a mano a Ruan Oliveira, que entraba solo por la izquierda de su área.

Corinthians volvió a llegar a los 13 minutos cuando Yuri Alberto entró solo al área, pero Velázquez volvió a salvar en gran forma.

Newell's se salvó otra vez a los 17 minutos cuando Velázquez se la dio corta a Hoyos, Biro le ganó la pelota y Yuri remató al arco y la pelota cruzó el área chica.

Portillo avisó a los 24 minutos con una volea de derecha que pasó cerca el poste derecho, aunque Corinthians volvió a perderse dos veces el gol: a los 26 minutos Adson entró solo pero remató al medio y atajó Hoyos, y sobre todo a los 30 minutos cuando Biro entró solo y su remate pegó en la cara del arquero "rojinegro", en la jugada local más clara del primer tiempo.

Gabriel Heinze acertó con el cambio de costado de los volantes Iván Gómez y Portillo, y Newell's fue otro equipo en los últimos 15 minutos del primer tiempo, con una presión alta, buen juego y llegadas, como la de los 39 minutos cuando Recalde pateó desde el borde del área, Cassio dio rebote e Iván Gómez la tiró afuera.

Hasta que en el tercer minuto de descuento Newell's abrió el marcador con una gran jugada: Martino desbordó por la izquierda y metió un centro rasante que Portillo empujó al medio del arco, de derecha.

El complemento fue otro partido porque Corinthians, que había dominado y dilapidado media docena de llegadas claras en el primer tiempo y convertido a Hoyos en figura de la cancha, empató rápido. Apenas habían jugado ocho minutos cuando Fagner metió un centro hacia Yuri Alberto, quien desde el borde del área habilitó de espaldas a Ruan por la derecha, quien le ganó la posición a Mansilla, quien lo agarró en el área en un penal inocente, que Yuri Alberto cambió por gol a los 11 minutos.

El partido siguió con un desarrollo parejo y sin llegadas hasta que a los 27 minutos el ingresado volante ofensivo paraguayo Ángel Romero desbordó por la derecha y sirvió un centro atrás que el también suplente Wesley remató de derecha, como venía, y la clavó abajo, cerca del primer palo, en el golazo que definió el pleito.

Newell's fue por la heroica en el final y dispuso de tres jugadas claras: a los 33 minutos Ortiz anticipó en el medio y remató de derecha, pero la pelota rebotó en un defensor y se fue al córner; a los 34 minutos Recalde ensayó una mediavuelta magistral que tapó el arquero suplente Carlos Miguel y trascartón Ferreira metió un gran pase a Martino por el medio del área, pero la tiró alta.

Así, Newell's jugó de menor a mayor en el primer tiempo, pero cometió el yerro del penal y se quedó en el complemento, en un partido extraño que Corinthians ganó bien, pero la llave quedó abierta y se definirá el martes en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.

- Síntesis -

Corinthians: Cassio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo y Matheus Bidu; Maycon, Matheus Araujo, Ruan Oliveira y Adson; Biro y Yuri Alberto. DT: Wanderlei Luxemburgo.

Newell's: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz, Facundo Mansilla y Ángelo Martino; Marcos Portillo, Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreyra; y Jorge Recalde. DT: Gabriel Heinze.

Golen el primer tiempo: 45+3' Portillo (N).

Goles en el segundo tiempo: 11' Yuri Alberto (C), de penal, y 20' Wesley (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Carlos Miguel por Cassio (C) y Wesley por Matheu Araujo (C); 13' Ian Glavinovich por Mansilla (N) y Lisandro Montenegro por Portillo (N); 30' Gil por Fagner (C) y Fausto Vera por Ruan Oliveira (C); y 38' Armando Méndez por Mosquera (N), Ramiro Sordo por Ferreira (N) y Brian Aguirre por Lisandro Montenegro (N),

Amonestados: Recalde, Mansilla, Martino y Sforza (N). Murillo, Wesley y Ruan (C).

Cancha: Arena Corinthians.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Con información de Télam