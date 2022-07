Unos 15.000 hinchas de Belgrano viajan a Santa Fe a alentar al "Pirata" en la Copa Argentina

Más de 15.000 simpatizantes de Belgrano viajaban desde esta mañana rumbo a Santa Fe para presenciar el encuentro que el equipo cordobés jugará esta tarde desde las 16 ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Unión, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Una importante cantidad de micros y autos particulares trasladaba desde esta madrugada a los hinchas del "Pirata", entusiasmados con el buen momento del equipo del barrio Alberdi de la capital cordobesa, que es líder de la Primera Nacional con 54 puntos, y ocho de ventaja sobre el escolta San Martín de Tucumán.

La ilusión del pueblo "celeste" genera esta importante movilización, similar a la que ocurrió un mes atrás cuando el equipo eliminó a Platense en La Rioja por la instancia anterior del certamen federal, y donde concurrieron unos 20.000 simpatizantes.

Desde el club cordobés informaron que se vendieron las más de 15.000 entradas de las que estaban a disposición de sus hinchas, y pidieron que no viajen aquellos que no tengan sus boletos, ya que no se venderán en el estadio.

El buen momento que atraviesa Belgrano en la Primera Nacional, en la que es cómodo líder y principal candidato al ascenso directo, provoca la masiva convocatoria, a pesar de que es probable que el DT Guillermo Farré presente esta tarde una formación con jugadores que no son habitualmente titulares.

Desde esta madrugada, el movimiento de hinchas "celestes" comenzó a sentirse en las calles y en el barrio Alberdi, principal punto de encuentro, como así en el centro, donde los colores celestes en las camperas de la fría mañana cordobesa fueron predominantes.

Todo indica que Belgrano no será visitante esta tarde en Santa Fe, ya que la mitad de la cancha de Unión se pintará de celeste y la ilusión de los hinchas es tan fuerte como para no dudar en recorrer los más de 370 kilómetros que separan las capitales de cada provincia. El partido será televisado por la señal de cable TyC Sports.

Con información de Télam