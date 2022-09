"Es un gran logro clasificar a Banfield por primera vez a cuartos de Copa Argentina" dijo Enrique

El delantero de Banfield Ramiro Enrique valoró como "gran logro" clasificar al equipo "por primera vez a cuartos de final de la Copa Argentina" al vencer esta noche a Gimnasia y Esgrima, de Jujuy, 2 a 0, por una de las llaves de octavos.

"Estamos muy contentos porque es un gran logro clasificar a Banfield por primera vez a cuartos de final de la Copa Argentina, después de cinco veces que se había quedado en octavos", expuso Enrique en declaraciones para la transmisión televisiva de TyC Sports.

"Ahora se nos viene Godoy Cruz, que es otro equipo de primera división y que será un rival difícil por lo que viene mostrando en el torneo local", añadió quien es hijo de Héctor Enrique, exvolante de River Plate y Lanús y campeón Mundial 1986 con el seleccionado argentino.

El joven goleador y una de las figuras del partido agregó: "Esperamos prepararnos bien para el próximo compromiso porque nos ilusionamos con llegar a la final", admitió.

Con respecto a marcar la apertura del partido se manifestó "muy contento porque hacia algunos partidos que no podía convertir. Cuando tomé la pelota por el lateral izquierdo al pasar la mitad de la cancha observé que (el zaguero Juan) Córdoba se resbaló cuando me cubría el perfil derecho. Por eso enganché para la zurda y me mandé en diagonal hasta definir cruzado al salir el arquero (Julio Chiarini)", describió Enrique.

Con información de Télam