Chiaraviglio,en garrocha, y Federico Bruno, en 1500 metros, campeones argentinos 2022

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing 2015; y Federico Bruno, en 1500 metros lisos, ganaron hoy sendas medallas de oro en sus respectivas pruebas en la primera jornada del 102do Nacional de Mayores que se disputa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que finalizará mañana

Chiaraviglio, de 34 años y que participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, undécimo en los de 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó con una marca de 5,30 metros y obtuvo su 15to título.

"Estoy contento porque salté mejor de lo que venía saltando y me sentí más cómodo. Hice buenos intentos en 5,45, que fue la tercera altura que intenté, pero no pude. Pero me da mucha alegría haber sido campeón argentino nuevamente", manifestó Chiaraviglio en declaraciones a Télam.

El santafesino fue campeón sudamericano al aire libre en Tunja (Colombia) 2006 con 5,40; en Lima (Perú) 2015 con 5,70; en Asunción (Paraguay) 2017 con 5,60; y en Guayaquil, Ecuador, 2021, con 5,50, busca la marca mínima exigida (5,80) para clasificar al Mundial de Oregón, Estados Unidos, de julio próximo.

Chiaraviglio tiene como mejor marca de su carrera 5,75, con la que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015.

A su vez, el entrerriano Federico Bruno, quien logró un nuevo récord sudamericano y argentino en 1.500 metros lisos bajo techo, venció en la prueba de 1500 con un tiempo de 3m38s52/100 y se coronó campeón argentino en esta distancia en la categoría mayores por cuarta vez (2012, 2013, 2021 y 2022).

Bruno busca la marca mínima exigida por la World Athletics para el Mundial al aire libre de Oregón que es 3m35s/00.

El entrerriano estableció el 8 de febrero un nuevo récord sudamericano y argentino en 1.500 metros llanos bajo techo con una marca de 3,38s003/100

Bruno es el líder del ranking argentino permanente de 1.500 metros con una marca de 3m36s18/100, que logró en Castellón, España, el 29 de junio de 2021.

Con ese registro, Bruno está en el séptimo puesto del ranking sudamericano permanente, que lidera el brasileño Hudson Santos de Souza con 3m33s25/100, del 28 de agosto de 2005 logrado en Rieti, Italia.

Con información de Télam