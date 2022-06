El argentino Facundo Bosch se incorporó al club Bayonne de Francia

El jugador argentino Facundo Bosch se convirtió en nuevo integrante del club Bayonne, de Francia, recientemente ascendido al torneo Top 14 de ese país.

El hooker de 30 años, nacido en Necochea, se unió al club Bayonne tras desvincularse del club francés La Rochelle, tras su paso en las temporadas 2019/20.

El jugador señaló en la página oficial del club francés: "Cuando Bayonne me pidió que me uniera a ellos, lo hablé con mi mujer y no le oculté que significaba algo para mí, que tenía un toque especial y que podríamos ir a vivir allí".

"El objetivo principal para la próxima temporada será mantenernos en la primera categoría, y seguramente tendremos un equipo con mucha fuerza, lo puedo sentir", agregó.

El club Bayonne logró el ascenso al Top 14 de Francia, al derrotar en el último encuentro disputado al vencer a Stade Montois, el pasado 1 de junio.

Con información de Télam