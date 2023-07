Patronato quiere seguir haciendo historia y recibe mañana a Botafogo por la Sudamericana

Patronato de Paraná tendrá mañana un nuevo desafío en su historia y en la del deporte de Entre Ríos, cuando enfrente en su estadio a un fuerte Botafogo, por el partido de ida de la serie que clasifica a octavos de final de la Copa Sudamericana, en su primera participación en este certamen internacional.

El boliviano Gery Anthony Vargas Carreño será el árbitro para el primer encuentro entre ambos equipos, que se jugará desde las 19 en el Presbístero Grella y que será trasmitido por Fox Sport 2 y Star +.

El "Patrón" tiene un buen recuerdo del juez: fue quien impartió justicia en el histórico 4-1 ante Melgar, también en Paraná, en la primera victoria internacional y la presentación del torneo en Entre Ríos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Patronato llega a la segunda competencia más importante del continente al quedar tercero en el Grupo H de la Libertadores, gracias a la victoria en Colombia ante Atlético Nacional por 1 a 0 en Medellín, en la última fecha de la fase de grupos.

Semanas atrás había tomado las riendas del plantel rojinegro el entrenador y periodista Rodolfo De Paoli, y, en un mes, logró tres victorias y dos derrotas, lo que mantiene el desarrollo irregular del equipo en lo que va de la temporada.

El equipo de Paraná se hace fuerte cuando juega en su cancha, pero no logra mantener la fuerza al presentarse de visitante, condición en la que no gana desde el 22 de abril (1-0 ante All Boys).

El sábado pasado, en la ciudad de Mar del Plata, el "Patrón" perdió 2-0 ante Alvarado y quedó 12do. en la Zona A de la Primera Nacional, con 28 puntos, a 5 unidades del último lugar para el Reducido por el ascenso, y también a cinco de los puestos de descenso.

Sin embargo, lo peor llegó cuando el delantero Nazareno Solís sintió una molestia en la entrada en calor, y el defensor Cristián González se lesionó durante el primer tiempo, por lo que ninguno de los dos serían de la partida ante el conjunto carioca.

Ambos se sumaron a los ya lesionados Gabriel Díaz (fractura de peroné, se recupera de la operación), Enzo Díaz (desgarro en el isquiotibial), Facundo Cobos (esguince de rodilla), Sebastián Malimberni (desgarro en el recto) y Matías Ruíz Díaz (desgarro en el músculo sóleo).

Asimismo, De Paoli contará con los recuperados Damián Arce y Alexander Sosa, y combinará los planteos tácticos para tratar de lograr un buen resultado en la ida, y viajar más tranquilos a Brasil.

Mañana las puertas del estadio se abrirán a las 16 y se espera "que sea una fiesta, siempre con el ambiente familiar y de apoyo que tiene" el estadio Grella, dijeron a Télam desde el club entrerriano, al tiempo que confirmaron que aún sigue la venta de entradas.

Además, la policía preparó un operativo especial en el aeropuerto y en uno de los ingresos a Paraná, ya que se esperan entre 600 y 800 fanáticos del "Fogao" en la cancha del "Patrón".

Botafogo quiere mantener el invicto en la Sudamericana luego de 2 victorias y 4 empates en el Grupo A, donde clasificó detrás de Liga de Quito, para continuar su racha de 12 partidos sin conocer la derrota (la última vez el 17 de mayo, 3 a 2 frente al Athletico Paranaense por la Copa de Brasil).

En el Brasileirao, el conjunto de Río de Janeiro solo perdió 2 de las 14 fechas, está puntero con 36 unidades y viene de ganarle el domingo 2 a 0 a Gremio en Porto Alegre, lo que extendió a 10 puntos la diferencia con sus perseguidores.

El plantel del Botafogo entrenó hoy en Porto Alegre, donde se quedó luego del partido del fin de semana pasado, y llegará esta tarde a Santa Fe, donde quedará concentrado hasta el encuentro con Patronato.

--Posibles formaciones--

Patronato: Julio César Salvá; Lautaro Geminiani, Nicolás Domingo, Sergio Ojeda y Lucas Kruspzky; Juan Barinaga, Gastón Novero, Damián Arce, Fabio Vázquez y Juan Cruz Esquivel; y Jorge Váldez Chamorro. DT: Rodolfo De Paoli.

Botafogo: Lucas Perri; Leonel Di Plácido o Rafael, Víctor Cuesta, Adryelson y Hugo; Eduardo, Tche Tche, Marlon Freitas y Tiqinho Soares, Junior Santos y Luis Henrique. DT: Bruno Lage.

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia).

Cancha: Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato.

Hora de inicio: 19.00.

TV: Fox Sports y Star +.

Con información de Télam