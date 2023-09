Lunes en Palermo con el Clásico Contraventora y otras 14 carreras

La yegua Amiguita Gina, con la monta del jinete William Pereyra, es candidata para ganar mañana el Clásico Contraventora, una prueba de 1.600 metros con un premio de 1.980.000 pesos que se disputará en el noveno turno de una reunión de 15 carreras en Palermo entras las 13:30 y las 20:30.

Hay 9 yeguas anotadas en las gateras y pozos e incrementos por más de 40 millones de pesos.

Amiguita Gina es una hija de Todo un Amiguito, tiene 4 años, está en manos del entrenador Roberto Pellegatta y ostenta un récord de 6 triunfos sobre 16 carreras. Viene de ganarle en Palermo a Super Cachorra por 3 cuerpos en una actuación que dejó una muy buena impresión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Su enemiga será Reina Casada, una hija de Long Island Sound que llevará en su silla al jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón. Su entrenador es Enrique Martín Ferro, todo una garantía de cuidador para la media y larga distancia.

Reina Casada cuenta con una campaña de 2 victorias oficiales sobre 12 salidas. Viene de entrar segunda a solo la cabeza de Inca Beauty en 1m.33s.85/100 para la milla de arena normal en Palermo.

Las otras yeguas anotadas son Life Starts Now, Take For You, Simonne, Elegante Girl -cuidado porque es muy considerada en el stud La Esperanza- y Water City.

Con información de Télam